لقاءات جديدة بين قيادات حوثية و"الإصلاح" في صنعاء

كشف قيادي بارز حوثي، تفاصيل لقاء جمعه مع قيادات بارزة في حزب التجمع اليمني للإصلاح في صنعاء.

ونشر عضو المكتب السياسي للحوثيين، علي القحوم، صورة على منصّة "إكس"، تجمعه بعضو الأمانة العامة في الحزب، فتحي العزب، وعضو كتلة الحزب البرلمانية، منصور الزنداني في صنعاء.

وأشار "القحوم" في تعليقه على الصورة، إلى "بناء علاقات، وتنسيق مستمر، وحوارات داخلية متواصلة لتعزيز الجبهة الداخلية، ومراعاة الأولويات، ومواجهة التحديات والمخاطر"، مؤكدًا أن "ذلك يهدف للوقوف صفًا واحدًا بإجماع وطني لتحقيق السلام العادل، وبناء الدولة اليمنية، وتعزيز الشراكة الوطنية الحقيقية".

وسبق أن اعتقلت ميليشيات الحوثيين عقب سيطرتها على صنعاء، في يوليو/تموز من 2014، القيادي في حزب الإصلاح فتحي العزب، مع آخرين، قبل أن تُفرج عنه في العام التالي.

ومع تزايد عودة أعداد القيادات الحزبية لدى "الإصلاح"، إلى صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، خلال السنوات الأخيرة، تتصاعد التحذيرات المحلية من عمليات تقارب تجري بين الطرفين.