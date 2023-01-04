رويترز: جنوح سفينتين في ميناء عدن باليمن

نقلت وكالة رويترز، اليوم الأربعاء، عن مصادر في شركة مصافي عدن، قولها إن الرياح الشديدة والأمواج جرفت سفينتي نفط، إحداهما عراقية كانت راسية قبالة ميناء عدن باليمن منذ حرب الخليج الثانية.

أضافت المصادر أن السفينتين كانتا راسيتين منذ سنوات طويلة على مقربة من ميناء الزيت التابع للمصافي في منطقة البريقة غرب عدن.

وأشارت إلى أن الأمواج جرفت السفينة العراقية إلى قرب الشاطئ وأصبحت جانحة ولا تستطيع العودة مجددا للإبحار في المياه، فيما باتت السفينة الأخرى، التي تعود ملكيتها لرجل أعمال يمني، معرضة للغرق بعد تسرب مياه البحر إليها.