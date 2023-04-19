عسكري يمني يروي لـ"إرم نيوز" فصول مأساته في سجون الحوثيين

بعد خمسة أشهر على مولد طفله السادس "بسام"، وقع العرّيف أيمن مستور، في الأسر خلال عملية إعادة تموضع القوات اليمنية المشتركة المتمركزة في الساحل الغربي، في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2021، إذ كان يقود رافعة "ونش" لسحب إحدى العربات العسكرية العالقة إلى "المخا" جنوب غرب تعز، وأثناء محاولته العودة إلى مؤخرة القوات، فوجئ بالحوثيين أمامه، وتم أسره على الفور واقتياده إلى سجن إدارة الأمن بمديرية الدريهمي، مرورًا بسجن "اللاويه" ثم باجل، تمهيدا لنقله إلى سجن الأمن المركزي بصنعاء.

انتهاكات وجرائم

يشير الضابط المولود في الحديدة، إلى حشر قرابة 30 محتجزا داخل غرف لا تتعدى مساحتها 6 أمتار طولًا و4 أمتار عرضًا، في سجن باجل، وسط الحديدة الساحلية، في أجواء يكاد الحرّ فيها والرطوبة يخنقان الجميع، دون وجود فتحة واحدة للتهوية.

وقضى مستور، شهره الأول في سجن الأمن المركزي بصنعاء، في زنزانة انفرادية تصل مساحتها إلى متر في مترين فقط، "أقضي فيها حاجتي الإنسانية وهي مكان معيشتي ونومي، قبل أن يتم نقلي إلى عنابر تصل أعداد المحتجزين في الواحد منها إلى 120 محتجزا، من مختلف جبهات القتال".

وكشف ضابط الصف البالغ من العمر 40 عاما، عن عمليات تعذيب تعرّض لها الأسرى في سجون الحوثيين، بأشكال وطرق متفاوتة، يشتركون جميعًا في عقوبة الوقف على قدم واحدة مع رفع الأذرع لمدة تصل إلى ساعتين، وكل من تهوي قدمه أو ذراعه من شدة الألم، يتعرّض لضرب بـ"الهروات"، كما يتم توظيف برودة الأجواء الشديدة في صنعاء في عذاب الأسرى، من خلال إزالة معظم ملابسهم وصبّ الماء عليهم وتركهم لساعات في منطقة مفتوحة السقف داخل سجنهم.