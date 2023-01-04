ضابط يمني بارز يتخلى عن قوات حزب الإصلاح
تخلى الضابط اليمني البارز جحدل حنش على ما يبدو عن التحالف مع قوات حزب الإصلاح التي قاتل إلى جانبها في وقت سابق ضد القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة شبوة جنوبي البلاد.
لكن العميد جحدل حنش قائد اللواء 21 ميكا ظهر يوم الثلاثاء إلى جانب عضو مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزبيدي، في مؤشر على انتهاء الخلافات.
كما ظهر قبلها يوم الجمعة مع محافظ شبوة عوض ابن الوزير العولقي، الذي خاض ضده مواجهات دامية قبل أشهر إثر محاولة قوات حزب الإصلاح التمرد على قرارات المحافظ.
ويقول المجلس الانتقالي الجنوبي إنه منفتح على جميع القوى الجنوبية ويسعى للعمل معها جميعا لتوحيد الصفوف ونبذ الخلافات.
ووصف معلقون على مواقع التواصل الاجتماعي موقف العميد جحدل حنش بأنه انشقاق عن قوات حزب الإصلاح بينما ترى مصادر يمنية أن موقفه من قوات حزب الإصلاح لم يكن إيديولوجيا وإنما تحالفا ظرفيا في تلك المرحلة.
ويحظى العميد جحدل حنش بالاحترام في الأوساط العسكرية اليمنية باعتباره ضابطا يتمتع بالكفاءة والمهنية العالية كما تقول المصادر اليمنية.