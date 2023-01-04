ضابط يمني بارز يتخلى عن قوات حزب الإصلاح

تخلى الضابط اليمني البارز جحدل حنش على ما يبدو عن التحالف مع قوات حزب الإصلاح التي قاتل إلى جانبها في وقت سابق ضد القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة شبوة جنوبي البلاد.

لكن العميد جحدل حنش قائد اللواء 21 ميكا ظهر يوم الثلاثاء إلى جانب عضو مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزبيدي، في مؤشر على انتهاء الخلافات.

كما ظهر قبلها يوم الجمعة مع محافظ شبوة عوض ابن الوزير العولقي، الذي خاض ضده مواجهات دامية قبل أشهر إثر محاولة قوات حزب الإصلاح التمرد على قرارات المحافظ.