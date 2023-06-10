تقرير: نزوح 345 أسرة يمنية في مايو الماضي

كشف تقرير حكومي يمني عن نزوح 345 أسرة يمنية في عدة محافظات، خلال شهر مايو/أيار الماضي.

وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين التي تتخذ من عدن مقرًا لها، إن 345 أسرة تمثل 1728 فردًا منها 265 أسرة تمثل 1324 فردًا نزحت لأول مرة، فيما نزحت 80 أسرة تمثل 404 أفراد للمرة الثانية.

وأشارت الوحدة إلى أن أغلب الأسر النازحة من محافظة تعز بنسبة 24% ومحافظة الحديدة بنسبة 23%، ومن محافظه مأرب بنسبة 15% ومحافظه إب 10%.