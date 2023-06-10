تقرير: نزوح 345 أسرة يمنية في مايو الماضي
كشف تقرير حكومي يمني عن نزوح 345 أسرة يمنية في عدة محافظات، خلال شهر مايو/أيار الماضي.
وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين التي تتخذ من عدن مقرًا لها، إن 345 أسرة تمثل 1728 فردًا منها 265 أسرة تمثل 1324 فردًا نزحت لأول مرة، فيما نزحت 80 أسرة تمثل 404 أفراد للمرة الثانية.
وأشارت الوحدة إلى أن أغلب الأسر النازحة من محافظة تعز بنسبة 24% ومحافظة الحديدة بنسبة 23%، ومن محافظه مأرب بنسبة 15% ومحافظه إب 10%.
وتوزعت بقية الأسر النازحة بنسب تتراوح من 1 إلى 4 % على محافظات ذمار والبيضاء وحجة وريمة وعمران وأمانة العاصمة والضالع والمحويت وصنعاء وشبوة.
وأعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين عن نزوح 4191 أسرة تمثل أكثر من 23 ألف فرد من 20 محافظة، خلال الفترة الممتدة من يناير/ كانون الثاني إلى 31 مايو / أيار الماضي.