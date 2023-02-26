عدن.. النقيب ينفي إغلاق قصر معاشيق الرئاسي
نفى المتحدث الرسمي باسم "القوات المسلحة الجنوبية"، محمد النقيب، اليوم الأحد، الأنباء عن إغلاق قصر معاشيق الرئاسي في عدن، مؤكدا أن المنطقة "مؤمنة".
وقال النقيب في تغريدة على حسابه في تويتر: "الوضع في العاصمة عدن مستتب، والمنطقة الرئاسية معاشيق مؤمنة، والجميع يزاول عمله بكل هدوء، ولا صحة لما يروج له الإعلام المأجور".
وتابع: "كما أن الأجهزة الأمنية تقوم بواجبها ومسؤوليتها في تعزيز الأمن والاستقرار وتأمين الممتلكات والمصالح العامة والخاصة".
وكانت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت "أنباء" عن وجود أمني كثيف وإغلاق لمنطقة قصر معاشيق الرئاسي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.
وذكر موقع عدن الغد المحلي، في وقت سابق، أن قوات تتولى حماية قصر معاشيق منعت موظفي القصر من دخوله، وأمرت جميع الموظفين بالعودة إلى منازلهم.