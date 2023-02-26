عدن.. النقيب ينفي إغلاق قصر معاشيق الرئاسي

نفى ‏المتحدث الرسمي باسم "القوات المسلحة الجنوبية"، محمد النقيب، اليوم الأحد، الأنباء عن إغلاق قصر معاشيق الرئاسي في عدن، مؤكدا أن المنطقة "مؤمنة".

وقال النقيب في تغريدة على حسابه في تويتر: "الوضع في العاصمة عدن مستتب، والمنطقة الرئاسية معاشيق مؤمنة، والجميع يزاول عمله بكل هدوء، ولا صحة لما يروج له الإعلام المأجور".