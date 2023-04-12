تأجيل عملية تبادل الأسرى في اليمن

كشف المتحدث باسم الوفد الحكومي اليمني في مفاوضات الأسرى اليوم الأربعاء، عن تأجيل عملية تبادل الأسرى المتفق عليها مع الحوثيين لمدة يومين.

يأتي ذلك وسط تصاعد الزخم الدبلوماسي لوضع النزاع على سكة الحل مع وصول المبعوث الأمريكي إلى المنطقة.

وقال ماجد فضائل عضو الوفد المفاوض ووكيل وزارة حقوق الإنسان في تغريدة عبر تويتر: "تم التاكيد أنّ عملية التبادل ستنطلق صباح الجمعة، وسوف تستمر ثلاثة أيام".