تأجيل عملية تبادل الأسرى في اليمن
كشف المتحدث باسم الوفد الحكومي اليمني في مفاوضات الأسرى اليوم الأربعاء، عن تأجيل عملية تبادل الأسرى المتفق عليها مع الحوثيين لمدة يومين.
يأتي ذلك وسط تصاعد الزخم الدبلوماسي لوضع النزاع على سكة الحل مع وصول المبعوث الأمريكي إلى المنطقة.
وقال ماجد فضائل عضو الوفد المفاوض ووكيل وزارة حقوق الإنسان في تغريدة عبر تويتر: "تم التاكيد أنّ عملية التبادل ستنطلق صباح الجمعة، وسوف تستمر ثلاثة أيام".
وكان فضائل قد أعلن في وقت سابق أن عملية التبادل ستنطلق الخميس وستشمل رحلات طيران للصليب الأحمر بين صنعاء وعدن والمخا ومأرب في اليمن، وكذلك الرياض وأبها في السعودية.
وكان رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة للحوثيين عبد القادر المرتضى أعلن السبت، عن وصول 13 أسيرا إلى مطار صنعاء الدولي مقابل أسير سعودي أفرج عنه في وقتٍ سابق".
وفي آخر عملية تبادل كبرى جرت في تشرين الأول/أكتوبر 2020، تمّ "إطلاق سراح أكثر من 1050 أسيرا وإعادتهم إلى مناطقهم أو بلدانهم"، حسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
تم التوصل إلى الاتفاق على التبادل بعد أيام على إعلان السعودية وإيران اللتين تدعمان أطرافا مختلفة في النزاع، توصلهما الى اتفاق على استعادة علاقاتهما الدبلوماسية بعد سبع سنوات من القطيعة.