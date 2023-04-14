اليمن.. وصول حافلات تقل أسرى ومختطفين إلى مطار عدن

وصلت حافلات ترافقها عربات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي وقوات أمنية، إلى مطار عدن الدولي، جنوبي اليمن، فجر اليوم الجمعة، لاستقبال ونقل الأسرى والمختطفين المفرج عنهم في صفقة تبادل بين الحكومة اليمنية والحوثيين، المرتقب تنفيذها اليوم وفق إعلان حكومي.

وفي وقت سابق، قال ماجد فضائل عضو الوفد المفاوض ووكيل وزارة حقوق الإنسان في تغريدة عبر تويتر: "تم التأكيد أنّ عملية التبادل ستنطلق صباح الجمعة، وسوف تستمر ثلاثة أيام".

وأعلن فضائل في وقت سابق، أن عملية التبادل ستنطلق الخميس، وستشمل رحلات طيران للصليب الأحمر بين صنعاء وعدن والمخا ومأرب في اليمن، وكذلك الرياض وأبها في السعودية.