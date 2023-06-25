قادما من الرياض.. العليمي يصل حضرموت

وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" إن زيارة العليمي تأتي لتفقد الأوضاع الخدمية والإنمائية في محافظة حضرموت، وللاطلاع على سير العمل التنفيذي والخدمات الأساسية، فضلًا عن تدشين عدد من المشاريع.

وعبّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، في تصريح نقلته الوكالة الحكومية، عن سعادته بزيارة حضرموت للقاء قياداتها المحلية والمجتمعية؛ بهدف خدمة مواطنيها وتخفيف معاناتهم المتفاقمة جراء هجمات الحوثيين التي استهدفت المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، العام الماضي.

وأكد العليمي التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بتعزيز دور السلطات المحلية في المحافظة وبقية المحافظات المحررة، إلى جانب دعم جهودها الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار وتحسين الخدمات.

ورافق العليمي في زيارته إلى "حضرموت" رئيس مجلس الشورى، ومستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ونائب رئيس مجلس النواب، ونائب رئيس هيئة التشاور، ومدير مكتب الرئاسة، وكل من وزير الصحة العامة والسكان، ووزير النفط والمعادن، وعدد من المسؤولين وأعضاء مجلسي النواب والشورى.

وقبيل وصول العليمي إلى مدينة المكلا، أقدم محتجّون على تمزيق لافتات وصور رئيس مجلس القيادة الرئاسي التي رفعتها السلطة المحلية في المحافظة ترحيبا بزيارته والوفد المرافق له، بحسب ما ذكره ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الناشط "عبدالسلام صالح بن بدر"، في منشور على فيسبوك، إن "سلطة بن ماضي (محافظ حضرموت) تزيل أعلام الجنوب وتمزق صور الرئيس القائد عيدروس الزبيدي (عضو مجلس القيادة الرئاسي، رئيس الانتقالي الجنوبي) من شوارع مدينة المكلا، ومحتجون يردون بإزالة صور رشاد العليمي، وغضب شعبي يتصاعد ضد خطوات السلطة".

واستنكرت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية لدى المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة حضرموت، في بيان لها نشرته عبر فيسبوك، "الأعمال التخريبية والاعتداءات الجبانة التي طالت الأعلام الجنوبية وصور الرئيس القائد عيدروس بن قاسم الزبيدي".

وحذرت من "مغبّة التمادي في استفزاز مشاعر المناضلين والأحرار وأسر الشهداء". وقالت إن هذا التصرف "لن يمر دون عقاب"، داعية السلطة المحلية والأجهزة الأمنية إلى تحمّل مسؤولياتهم في متابعة من أسمتهم بـ"المفتنين الذين يستهدفون أمن واستقرار حضرموت".