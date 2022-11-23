طارق صالح يحذّر من خطورة التساهل مع الهجمات الحوثية ضد منشآت النفط

حذَّر عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن طارق صالح، من "خطورة التساهل مع الهجمات الحوثية ضد المنشآت النفطية"، لافتًا إلى أن ذلك "سيؤدي للعودة إلى مربع العنف من جديد".

وأكد صالح، خلال استقباله، اليوم الثلاثاء، نائب الممثل المقيم للأمم المتحدة في اليمن ديجو زويا، على أن "مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، لن يتساهلا، مع أي تصرفات لميليشيات الحوثيين، من شأنها تعطيل أنشطة المنشآت الاقتصادية، بغرض الإضرار بحياة ملايين المدنيين".

وشدد صالح، على أن "تمسك الحكومة بالمسار السلمي، لا يعني أبدًا السكوت عن الهجمات الإرهابية للحوثيين ضد المدنيين والمنشآت الاقتصادية".

وأشار طارق صالح إلى أن "الميليشيات الحوثية الإرهابية، مستمرة في إطباق الحصار على مدينة تعز، وفرض سياسة العقاب الجماعي على المدنيين". مضيفًا أنها "تمارس بالطريقة ذاتها، سياسة العقاب الجماعي، على أبناء تهامة، الذين يواجهون باستمرار القمع والاضطهاد الحوثي"، منوهًا إلى أن "الألغام الحوثية، مستمرة في حصد أرواح الأبرياء المدنيين، وأوقعت خلال فترة الهدنة، عشرات الضحايا بين شهيد وجريح من الأبرياء في محافظة الحديدة، ومختلف المحافظات الموبوءة بالألغام الحوثية، التي أصبحت تشكل كابوسًا يؤرق حياة المدنيين"، وفق تعبيره.

ووفق الموقع الرسمي الناطق باسم المقاومة الوطنية "2 ديسمبر"، فقد استعرض نائب الممثل المقيم للأمم المتحدة في اليمن ديجو زويا، من جانبه "الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة خلال هذه الفترة، على صعيد دعم السلام والبرامج الإنسانية في اليمن، والساحل الغربي على وجه الخصوص".