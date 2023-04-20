قتلى جراء تدافع لاستلام مساعدات إنسانية في صنعاء

قُتل وأصيب عشرات اليمنيين، مساء الأربعاء، إثر عملية تدافع بين مواطنين احتشدوا بالآلاف لاستلام مساعدات إنسانية، في العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وأكدت مصادر محلية لـ"إرم نيوز"، ارتفاع أعداد الضحايا إلى أكثر من 20 قتيلًا وعشرات المصابين، جراء تدافع المواطنين المحتشدين داخل مدرسة "معين" بحيّ باب اليمن بصنعاء، بسبب حدوث تماس كهربائي في المدرسة، أدى إلى هلعهم وتدافعهم نحو بوابة المدرسة.

وأضافت المصادر أن "إحدى الشركات التجارية اليمنية المعروفة، دعت المحتاجين والفقراء إلى استلام كروت صرف المعونات المقدمة من الشركة، في مدرسة معين، ما أدى إلى تجمهر أعداد مهولة من المواطنين، تسبب لاحقًا بعملية تدافع أدت إلى سقوط قتلى وجرحى".