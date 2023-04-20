قتلى جراء تدافع لاستلام مساعدات إنسانية في صنعاء
قُتل وأصيب عشرات اليمنيين، مساء الأربعاء، إثر عملية تدافع بين مواطنين احتشدوا بالآلاف لاستلام مساعدات إنسانية، في العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وأكدت مصادر محلية لـ"إرم نيوز"، ارتفاع أعداد الضحايا إلى أكثر من 20 قتيلًا وعشرات المصابين، جراء تدافع المواطنين المحتشدين داخل مدرسة "معين" بحيّ باب اليمن بصنعاء، بسبب حدوث تماس كهربائي في المدرسة، أدى إلى هلعهم وتدافعهم نحو بوابة المدرسة.
وأضافت المصادر أن "إحدى الشركات التجارية اليمنية المعروفة، دعت المحتاجين والفقراء إلى استلام كروت صرف المعونات المقدمة من الشركة، في مدرسة معين، ما أدى إلى تجمهر أعداد مهولة من المواطنين، تسبب لاحقًا بعملية تدافع أدت إلى سقوط قتلى وجرحى".
فيما أشارت مصادر أخرى إلى أن "مسلحين تابعين للحوثيين، أطلقوا النار لتفريق جموع المحتشدين، ما أدى إلى تدافع مئات المواطنين نحو بوابة الخروج من المدرسة، الأمر الذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى".
من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية لدى الحوثيين، إن "حادث جراء تدافع المواطنين أثناء التوزيع العشوائي لمبالغ مالية من قبل بعض التجار، جاء دون تنسيق مع الوزارة ودون تنظيم، أدى إلى وفاة وإصابة العشرات".
وأكد المتحدث في بيان نشرته النسخة الخاضعة لسيطرة الحوثيين من وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن "النيابة تحركت فورًا للإشراف على محاضر الاستدلالات الأولية وإجراء التحقيقات حول القضية، للوصول إلى جميع ملابسات وتفاصيل الحادثة، وأن شرطة أمانة العاصمة والوحدات المعنية تحركت إلى المكان، وتم نقل الوفيات والمصابين إلى المستشفيات، وضبط اثنين من التجار القائمين على عملية توزيع المساعدات".