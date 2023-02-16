من هو "بسام السندي" أول رئيس تكلفه الحكومة الشرعية بقيادة موانئ البحر الأحمر؟

أصدر رئيس مجلس الوزراء اليمني معين عبدالملك، الأربعاء ، قرارًا حكوميًا، هو الأول من نوعه، انتزع بموجبه قيادة مؤسسة موانئ البحر الأحمر ومقرها محافظة الحديدة، وظلت تحت سيطرة وهيمنة ميليشيات الحوثيين منذ الانقلاب على الشرعية.

وقضى القرار الذي حمل رقم 3 لعام 2023، وجاء بناءً على عرض قدمه وزير النقل عبدالسلام حميد، بتكليف القبطان بسام سليمان علي السندي رئيسًا تنفيذيًا لمؤسسة موانئ البحر الأحمر، رئيسًا لمجلس الإدارة.

كما قضى القرار بتكليف نائبين له، إذ تم تكليف عبدالملك إسماعيل الشرعبي نائبًا للرئيس التنفيذي للشؤون الفنية ومدير عام ميناء المخا، وتكليف محمد أحمد عبدالرحمن صبر، نائبًا للرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية.

وتعد قرارات التكليف هذه أول تدخل للحكومة الشرعية في اليمن بشأن موانئ الحديدة، غرب البلاد، بعد نحو 8 سنوات من هيمنة ميليشيات الحوثيين على شؤون تلك الموانئ والعبث بها.