"انتقد فسادهم".. ميليشيات الحوثي تحيل الإعلامي أحمد حجر لـ"النيابة العامة"
أحالت ميليشيات الحوثي في العاصمة اليمينية صنعاء، الناشط والإعلامي الموالي لها أحمد حجر، لـ"النيابة العامة"، بعد أسبوعين من اعتقاله على خلفية نشره مقطع فيديو انتقد فيه الميليشيات وفسادها.
ونفذت ميليشيات الحوثي سلسلة اعتقالات بحق ناشطين ومؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي بعد اعتقال حجر.
واعتقلت الميليشيات أيضًا الناشطين أحمد علاو ومصطفى المومري وحمود المصباحي.
وكانت قوة تابعة لجهاز المخابرات الحوثي اعتقلت أحمد حجر، واقتادته إلى جهة مجهولة، وفقًا لوكالة "الخبر".
ودان وزير الإعلام اليمني معمرالإرياني، آنذاك، اعتقال الناشط أحمد حجر.
وقال الإرياني في تغريدة عبر "تويتر": "ندين ونستنكر بأشد العبارات اختطاف ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران الفنان والممثل واليوتيوبر أحمد حجر، وإخفاءه قسريًّا منذ يومين، على خلفية نشره مقطع فيديو نقل فيه معاناة المواطنين في مناطق سيطرة الميليشيا، وأعمال السلب والنهب التي تمارسها القيادات الحوثية".
وكان الإعلامي والناشط اليمني أحمد حجر نشر مقطع فيديو على قناته الخاصة في "يوتيوب" هاجم فيه ميليشيات الحوثيين وفسادها الذي طال مختلف القطاعات، على الرغم من مساندته لهم خلال الفترة الماضية.