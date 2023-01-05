"انتقد فسادهم".. ميليشيات الحوثي تحيل الإعلامي أحمد حجر لـ"النيابة العامة"

وقال الإرياني في تغريدة عبر "تويتر": "ندين ونستنكر بأشد العبارات اختطاف ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران الفنان والممثل واليوتيوبر أحمد حجر، وإخفاءه قسريًّا منذ يومين، على خلفية نشره مقطع فيديو نقل فيه معاناة المواطنين في مناطق سيطرة الميليشيا، وأعمال السلب والنهب التي تمارسها القيادات الحوثية".