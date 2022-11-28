أمريكا تدعو الحوثيين لوقف الهجمات على موانئ اليمن

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، إن المبعوث الأمريكي الخاص تيم ليندركينغ سيتوجه إلى سلطنة عُمان والسعودية هذا الأسبوع لدعم جهود السلام في اليمن.

وأضافت الوزارة في بيان: "في هذه اللحظة الحرجة، نذكر الحوثيين بأن اليمنيين يطالبون بالسلام وليس بالعودة إلى الحرب".