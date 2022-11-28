أمريكا تدعو الحوثيين لوقف الهجمات على موانئ اليمن
قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، إن المبعوث الأمريكي الخاص تيم ليندركينغ سيتوجه إلى سلطنة عُمان والسعودية هذا الأسبوع لدعم جهود السلام في اليمن.
وأضافت الوزارة في بيان: "في هذه اللحظة الحرجة، نذكر الحوثيين بأن اليمنيين يطالبون بالسلام وليس بالعودة إلى الحرب".
البيان دعا الحوثيين إلى الوقف الفوري لهجماتهم على الموانئ اليمنية التي تعطل تدفق الإمدادات التي تشتد الحاجة إليها، وتفاقم المعاناة في جميع أنحاء اليمن
الخارجية الأمريكية
والشهر الماضي أعلنت الحكومة اليمينة استهداف الميليشيات الحوثية المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية بطيران مسير قصف ميناءي رضوم والضبة لتصدير النفط في محافظة حضرموت، دون وقوع أي أضرار بشرية أو مادية.