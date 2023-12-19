تزامنا مع "حارس الأزهار".. ما دلالات زيارة عيدروس الزبيدي إلى باب المندب؟

جدد عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اللواء، عيدروس الزبيدي، الاثنين، تأكيده على استعداد القوات المسلحة الجنوبية، في "أي جهد أو تحالف دولي لتأمين خطوط الملاحة الدولية" في مضيق باب المندب، جنوبي البحر الأحمر.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية أجراها الزبيدي، برفقة وزير الدفاع الحالي، الفريق محسن الداعري، ووزير الدفاع الأسبق، اللواء الركن، محمود الصبيحي، إلى جزيرة ميّون، المطلّة على مضيق باب المندب، جنوب غرب اليمن.

وثمّن الزبيدي، خلال لقائه بقيادات من قوات التحالف العربي المرابطة في الجزيرة، الدور الكبير لقوات التحالف في تأمين الجزيرة، ودعم إجراءات تطبيع الحياة فيها، طبقًا لما نقله الموقع الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي.

وتأتي الزيارة اللافتة، في ظل استمرار عمليات ميليشيا الحوثي، ضد السفن التجارية المارّة بمياه البحر الأحمر، "المتجهة نحو إسرائيل"، وفق بيانات المتحدث العسكري باسم الحوثيين.

استعداد للشراكة

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الجنوبية، المقدم محمد النقيب، إن "منطقة باب المندب وجزيرة ميّون جزء لا يتجزأ من الأراضي الجنوبية والسيادة الوطنية لأراضيه، بالتالي فإن الدفاع عنها هو دفاع وطني".

وأضاف في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن "القوات المسلحة الجنوبية تستشعر منذ نشأتها، بأنها جزء من هذا العالم، ويجب أن تشاركه مواجهة كل المهددات وعلى رأسها الإرهاب، وقد أسهمنا إسهامًا كبيرًا وأثبتنا من خلال قواتنا المسلحة الجنوبية والمجلس الانتقالي الجنوبي والتضحيات الكبيرة، بأننا جزء من منظومة الأمن القومي العربي، عبر مكافحة الإرهاب والقرصنة ومخاطرها، وكذلك مواجهة المدّ الإيراني ومليشياته الحوثية".

وأشار إلى أن "العالم لديه تجارب كثيرة في مواجهة المهددات ذات البعد الدولي العالمي، ولا تكون هذه المواجهة إلا عبر التكامل، وتعزيز إمكانيات الشركاء لمواجهة هذا الخطر، كما هو حاصل في ممرات الملاحة البحرية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، وصولًا إلى مياه خليج عدن، من قرصنة إرهابية من قبل مليشيات الحوثيين الإرهابية التي تتغطى بشعارات زائفة لا تمت بصلة لما تطرحه هذه المليشيات من شعارات، والتي انعكست كأزمة كارثية على مستوى الجنوب وكذلك اليمن والمنطقة والعالم".