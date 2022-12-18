لغم حوثي يقتل يمنيا وزوجته ويصيب طفلهما الرضيع في الحديدة

ووقع الانفجار في منطقة الجبيلة بمديرية التحيتا، حيث هرع السكان لمكان الانفجار ليتبين أنه لغم أرضي هو واحد من آلاف الألغام التي زرعتها وما تزال ميليشيات الحوثي في أغلب المناطق التي تتواجد بها ومن ثم تنسحب.

وهذا الحادث هو الثاني من نوعه في جنوب الحديدة، إذ سبقه بساعات حادث انفجار لغم حوثي في قرية المقانع بمديرية حيس، ما تسبب بمقتل طفلين ورجل وإصابة آخر، بحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية.