لغم حوثي يقتل يمنيا وزوجته ويصيب طفلهما الرضيع في الحديدة
تسبب انفجار لغم حوثي مساء السبت بمقتل يمني وزوجته وإصابة طفلهما الرضيع في جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.
وقالت مصادر محلية إن لغما زرعته ميليشيات الحوثي في مديرية التحيتا تسبب السبت في مقتل رجل وزوجته وإصابة طفلهما الرضيع إضافة إلى شخص آخر في الخمسينيات من عمره، لم يعرف إن كان قريبا للأسرة.
هذا الحادث هو الثاني من نوعه في جنوب الحديدة، إذ سبقه بساعات حادث انفجار لغم حوثي في قرية المقانع
ووقع الانفجار في منطقة الجبيلة بمديرية التحيتا، حيث هرع السكان لمكان الانفجار ليتبين أنه لغم أرضي هو واحد من آلاف الألغام التي زرعتها وما تزال ميليشيات الحوثي في أغلب المناطق التي تتواجد بها ومن ثم تنسحب.
وهذا الحادث هو الثاني من نوعه في جنوب الحديدة، إذ سبقه بساعات حادث انفجار لغم حوثي في قرية المقانع بمديرية حيس، ما تسبب بمقتل طفلين ورجل وإصابة آخر، بحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية.