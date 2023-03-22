عيدروس الزبيدي يعود إلى عدن بعد جولة خارجية

عاد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اللواء عيدروس الزبيدي، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة المؤقتة عدن، عقب جولة خارجية.

ووصل الزبيدي والوفد المرافق له إلى مطار عدن الدولي، بعد زيارات عمل خارجية، شملت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وروسيا الاتحادية مؤخرًا.