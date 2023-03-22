عيدروس الزبيدي يعود إلى عدن بعد جولة خارجية
عاد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اللواء عيدروس الزبيدي، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة المؤقتة عدن، عقب جولة خارجية.
ووصل الزبيدي والوفد المرافق له إلى مطار عدن الدولي، بعد زيارات عمل خارجية، شملت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وروسيا الاتحادية مؤخرًا.
عقد الزبيدي خلال جولته الخارجية سلسلة من اللقاءات، في إطار الدفع بالجهود الدولية لإنهاء الحرب وإحلال السلام الشامل
وذكر موقع المجلس الانتقالي الجنوبي، أن الزبيدي عقد خلال جولته الخارجية سلسلة من اللقاءات مع السفراء وممثلي الدول الراعية لعملية السلام، في إطار الدفع بالجهود الدولية لإنهاء الحرب وإحلال السلام الشامل، وتحقيق الأمن والاستقرار في الجنوب والمنطقة عمومًا.
وكان نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في البلاد، قد غادر العاصمة المؤقتة عدن أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي، نحو العاصمة السعودية الرياض.