ما الأهمية الإستراتيجية لمواقع ميليشيا الحوثي التي استهدفتها الغارات؟

استهدفت الضربات العسكرية الأمريكية والبريطانية، مواقع وأهدافا تابعة لميليشيات الحوثيين في اليمن، اقتصرت على مواقع في 6 محافظات من أصل 13 محافظة، تخضع لسيطرة الحوثيين.

والمحافظات اليمنية، التي جرى فيها تنفيذ ضربات تجاه الأهداف الحوثية، هي: صنعاء، وذمار، وصعدة، والحديدة، وحجة، وتعز، ما أثار العديد من علامات الاستفهام، أبرزها: لماذا هذه المحافظات على وجه التحديد دون غيرها، لاسيما أن هناك 7 محافظات أخرى فيها أهداف حوثية؟.

وتكمن الأهمية التي تتمتع بها هذه المحافظات، بارتباط مباشر بالأسباب التي أوصلت الأمور إلى هذا الحد، 3 من تلك المحافظات تمثل ثُقل وأهمية بالغة للحوثيين، وهي صنعاء التي تستمد مكانتها وثُقلها، من خلال كونها العاصمة المختطفة من قبلهم ومنها يُصنع قرارهم، وتخرج التعزيزات العسكرية منها، إلى باقي المحافظات الأخرى، فيما المحافظة الأخرى هي ذمار وترجع أهميتها إلى موقعها الجغرافي كونها محاذية للعاصمة صنعاء.

بينما ثالث تلك المحافظات وهي صعدة، معقلهم الرئيس، فمنها خرجوا وانقلبوا على السلطة قبل 10 سنوات، وتعود أصول غالبية قياداتها وأبرزها إلى هذه المحافظة.

وتعود أهمية المحافظات الـ3 المتبقية، إلى كونها منطلق ومركز العمليات العسكرية التي تنفذها الميليشيات الحوثية، تجاه السفن المارّة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، إذ كانت عند بدء استهداف الملاحة البحرية، تنطلق صواريخها ومسيّراتها من محافظة الحديدة فقط، إلا أنه منذ 10 أيام وسّعت من مناطق انطلاق هجماتها من محافظتي حجّة وتعز، لتكون معاقلها في تلك المحافظات، عُرضة للهجمات الأمريكية والبريطانية.

وتنوعت الأهداف الحوثية التي جرى استهدافها من قبل القوات الأمريكية والبريطانية في المحافظات المذكورة، بحسب مصادر عسكرية يمنية، بين "القواعد الجوية والبحرية، وثكنات عسكر ومنشآت مدنية تم تحويلها إلى مواقع عسكرية، بالإضافة إلى المقار الأمنية، فضلاً عن مواقع تواجد شبكات الرادارات ومخازنها، ومنصات إطلاق الصواريخ والطائرات المُسيّرة، ومخازن للذخيرة والأسلحة الثقيلة، وورش تصنيع الأسلحة".