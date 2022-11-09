ميليشيا الحوثي تستهدف ميناء قنا بشبوة بطائرة مسيرة مفخخة

أفادت مصادر يمنية، اليوم الأربعاء، بأن ميليشيات الحوثي استهدفت بطائرة مسيرة ميناء قنا في شبوة بطائرة مسيرة مفخخة.

وذكر شهود لـ "إرم نيوز" أن أصوات انفجارات واسعة سمعت في المنطقة، وسط أنباء عن استهداف ميناء قنا بمديرية رضوم، في محافظة شبوة.

وقال مصدر في شركة نفط شبوة إن استهداف ميناء قنا النفطي تم في أثناء قيام باخرة بإفراغ حمولتها في الميناء.

وأكد المصدر أنه تم إيقاف تفريغ حمولة الباخرة واضطرت لمغادرة الميناء بعد استهدافه من ميليشيات الحوثي.

يأتي هذا الاستهداف بعد أيام من استهداف ميناء النشيمة النفطي بمحافظة شبوة، وميناء الضبة بمحافظة حضرموت، من قبل ميليشيا الحوثي، وهو ما أحدث موجة واسعة من الإدانات المحلية والإقليمية والدولية.