الحوثيون يحاكمون اليوم اليوتيوبر مصطفى المومري بعد توثيقه فساد الجماعة

يخضع اليوتيوبر اليمني الشهير مصطفى المومري ونشطاء آخرين أبرزهم الإعلامي أحمد حجر، لمحكمة متخصصة في "قضايا الإرهاب وأمن الدولة" في صنعاء، اليوم الأربعاء، إثر انتقادهم فساد ميليشيات الحوثي، وفقًا لمحامين وحقوقيين.

ويحظى المومري بشعبية واسعة في اليمن ويتابع قناته على يوتيوب أكثر من مليوني مشترك وتحظى مقاطعه بمشاهدات واهتمام جماهيري، وهو كان يقدم في السابق مقاطع ساخرة متنوعة لكنه في الآونة الأخيرة فتح النار على فساد قيادات ومسؤولين من جماعة الحوثي وسلطتها في صنعاء وتفاقم حدة الضائقة المعيشية في مناطق سيطرة الميليشيات.

ومع تزايد التفاعل على هذه المقاطع تم القبض عليه وعلى ناشطين آخرين في صنعاء شاركوا بانتقادات مشابهة لفساد الجماعة، وأحالتهم ميليشيات الحوثي،للمحكمة، بتهم تتعلق "بالتحريض والسعي لتكدير الأمن العام".