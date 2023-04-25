عبدالملك: طريق السلام في اليمن مازال طويلا وشاقا

قال رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك، إن أي سلام مستدام في اليمن، يجب أن يتضمن معالجات جذرية وأوضاعا قانونية بشكل يحافظ على الدولة ومؤسساتها.

وأكد عبدالملك خلال برنامج "مع جيزال"، الذي عرض على قناة "سكاي نيوز عربية"، الإثنين، أن "طريق السلام في اليمن مازال طويلا وشاقا، نتيجة ما أفرزته سنوات الحرب الثماني من تعقيدات".

مضيفا أن "جهود الوساطة السعودية إيجابية، نحن استمعنا من الأشقاء في المملكة حول الإطار العام في موضوع خريطة الطريق المقترحة، وتعاطينا إيجابيا، ونحن ندعم الجهود المبذولة وكل ما يتعلق بسلام يحقق لليمنيين شيئًا من الاستقرار".