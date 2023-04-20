الطلاب اليمنيون في السودان يناشدون سلطاتهم لإجلائهم

دعا الاتحاد العام للطلاب اليمنيين في السودان، الأربعاء، السلطات اليمنية إلى تحرك عاجل لتقديم العون والإغاثة المستعجلة لإجلاء كافة الطلاب من مناطق التوتر بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وقال الاتحاد، في بيان تلقى "إرم نيوز" نسخة منه، إنه "تواصل بشكل مكثّف مع الطلاب اليمنيين منذ انطلاق الأحداث المؤسفة في السودان، للاطمئنان على سلامتهم ونسّق مع السفارة اليمنية في الخرطوم وقيادة الجالية لتشكيل لجنة طوارئ لتقديم المساعدة لكافة اليمنيين المقيمين في السودان".

وأكد اتحاد الطلاب اليمنيين في السودان سلامة الطلاب و"إجلاء العشرات منهم من مناطق الاشتباك وتوفير المساعدات لهم".

وأشار إلى أن استمرار انقطاع الخدمات الضرورية، كالكهرباء والمياه، واستمرار التوتر في مناطق تواجد بعض الطلاب اليمنيين يهدد بفقدان الاتصال معهم.

ودعا البيان السلطات اليمنية إلى تقديم العون والمساعدة لإجلاء الطلاب اليمنيين إلى أماكن أقل ضررًا، تتوفر فيها الخدمات المعيشية الأساسية، "لاسيما وقد دوهمت بعض الشقق وطُلب إخلاؤها".

وأهاب بمجلس القيادة الرئاسي ورئاسة الحكومة والخارجية اليمنية إلى تحرك جاد وفاعل في دعم لجنة الطوارئ لتواصل عملها، والترتيب لتنفيذ إجلاء مع أول فرصة يفتح فيها المجال الجوي السوداني.