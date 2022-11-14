في الذكرى الأولى لاغتيالها.. مطالب بملاحقة قتلة الصحفية اليمنية رشا الحرازي

طالب المشاركون في ندوة حقوقية، عقدت يوم الأحد في مدينة تعز، الحكومة اليمنية وحلفاءها بملاحقة قيادات ميليشيات الحوثي المتورطة باغتيال الصحفية رشا الحرازي.

وقتلت الحرازي في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني 2021، عبر زرع عبوة ناسفة بسيارة زوجها الصحفي محمود العتمي، في منطقة ساحل أبين في مديرية خورمكسر شرق العاصمة المؤقتة عدن، حيث فارقت الحياة هي وجنينها، بينما أصيب زوجها بجروح خطيرة.

وناقشت الندوة الحقوقية، المسارات القانونية للقضية دوليا، وتوصيف الجريمة كعمل إرهابي وآليات الضغط لاستكمال التحقيقات، وتناولت المعلومات والدلائل قبل وبعد وقوع الجريمة، منها تعرض الصحفي العتمي لسلسلة تهديدات عبر الهاتف ورسائل عبر واتساب وفيسبوك أرسلت له من قيادات حوثية في الحديدة تحذره بالتوقف عن عمله أو أن حياته وحياة عائلته ستكون هدفا انتقاميا.

كما اتهمت الندوة قيادات حوثية رفيعة على رأسهم مسؤول جهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين في الحديدة أبو علاء العميسي ورئيس الاستخبارات العسكرية في المحافظة رياض بلذي، بالتورط بالجريمة بعد مشاركتهم بجمع معلومات شخصية عن الصحفي العتمي بما فيه مقر سكنه، وتحركاته ونوع ورقم سيارته.

وأشارت إلى إن ميليشيات الحوثي لم تكتف بملاحقة العتمي، إنما عمدت لاختطاف زملائه وشقيقه، كما لفتت الندوة إلى ارتكاب الحوثي جريمة تصفية والد رشا الحرازي في مدينة الحوبان شرق تعز، عقب أشهر من اغتيالها.

وأوصت الندوة بتبني قضية اغتيال الصحفية رشا الحرازي كقضية رأي عام دولي، وأعتبارها أحد الأدلة لملاحقة قيادات مليشيات الحوثي وفقا للقانون الدولي الإنساني، حاثة النائب العام في اليمن لإحالة قضية الصحفية رشا الحرازي للنيابة الجزائية المتخصصة بمكافحة الإرهاب.

كما أوصت الندوة "الحكومة اليمنية وحلفاءها بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق لفتح باب التظلمات للمواطنين الضحايا الذين طالتهم العمليات الإرهابية أو كانوا أهدافا مباشرة كرشا ومحمود، أو غير مباشرة على أن تتولى النيابة الجزائية المتخصصة التحقيق في القضايا بشأن كل حالة فور التقديم، بما يسهم في ردع الإرهابيين وتحصين الأبرياء بمن فيهم الصحفيون".

وقال الصحفي محمود العتمي لـ"إرم نيوز" إن زوجته الراحلة وهي من مواليد العام 1995، كانت من أوائل الدفعة الثانية إعلام في جامعة الحديدة.

وأضاف "تخرجنا معا، ثم تزوجنا وأنجبنا طفلنا الأول كرم في عام 2020، وكنا ننتظر بشغف كبير طفلنا الثاني الذي قضى في الحادثة مع والدته".