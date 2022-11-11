ضبط سفينة إيرانية تحمل مخدرات قرب سقطرى
أعلنت قوات البحرية في محافظة أرخبيل سقطرى جنوبي اليمن، عن تمكنها من ضبط سفينة إيرانية تحمل مواد مخدرة، فيما ضبطت جمارك المنطقة الحرة في العاصمة المؤقتة عدن قطع غيار خاصة بالأسلحة الرشاشة في ميناء المنطقة الحرة.
ونشر المركز الإعلامي لمحافظة المهرة تفاصيل عملية ضبط سفينة إيرانية تحمل مواد مخدرة في أرخبيل سقطرى، مشيرا إلى أن العملية تمت بتنسيق مشترك بين أمن محافظة المهرة والقوات البحرية الأمريكية.
ووفقا للمركز الإعلامي فقد تسلمت إدارة البحث الجنائي في المهرة ثلاثة بحارة يمنيين، انقذتهم البحرية الأمريكية بعد تعرض قاربهم للاحتراق في عرض البحر، لافتة أن البحارة كشفوا عن مكان تواجد سفينة تحمل مواد مخدرة بالقرب من أرخبيل سقطرى، قبل أن يتم ضبطها والتحفظ عليها في ميناء حديبو.
وفي واقعة أخرى، أعلن فرع مصلحة الجمارك في ميناء عدن، الخميس، عن ضبط قطع غيار خاصة بأسلحة رشاشة، داخل حاويات قادمة من الصين، موضحة أنه تم تمويه تلك القطع بالطلاء وقطع بلاستيك عليها من أجل إخفاءها.
وأشارت إلى أن العملية تمت بمشاركة من قوات مكافحة الإهاب وأمن المنطقة الحرة، في ميناء الحاويات بعدن، لافتة إلى أنه تم "تحريز المضبوطات والتحفظ عليها من قبل أجهزة الأمن في عدن".