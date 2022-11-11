ضبط سفينة إيرانية تحمل مخدرات قرب سقطرى

أعلنت قوات البحرية في محافظة أرخبيل سقطرى جنوبي اليمن، عن تمكنها من ضبط سفينة إيرانية تحمل مواد مخدرة، فيما ضبطت جمارك المنطقة الحرة في العاصمة المؤقتة عدن قطع غيار خاصة بالأسلحة الرشاشة في ميناء المنطقة الحرة.

ونشر المركز الإعلامي لمحافظة المهرة تفاصيل عملية ضبط سفينة إيرانية تحمل مواد مخدرة في أرخبيل سقطرى، مشيرا إلى أن العملية تمت بتنسيق مشترك بين أمن محافظة المهرة والقوات البحرية الأمريكية.