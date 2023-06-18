تحمل 277 حاجًا.. إقلاع أول طائرة تجارية من صنعاء إلى السعودية منذ 2016

غادرت مساء السبت أول طائرة تجارية مباشرة بين صنعاء والسعودية، منذ إغلاق مطار العاصمة الخاضعة لسيطرة الحوثيين عام 2016.

ووفق مصدر ملاحي لم يكشف عن اسمه، فإن الطائرة التابعة للخطوط الجوية اليمنية تقل 277 حاجًا يمنيًا، غادرت إلى مطار مدينة جدّة الدولي في السعودية، في حين إن هناك رحلتين أخريين مرتقبتين، الإثنين والثلاثاء؛ لاستكمال نقل الحجاج.

وأعلن القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الخطوط اليمنية خليل جحاف، أن عدد المسافرين عبر الرحلات الثلاث سيبلغ تقريبًا 613، مشيرًا إلى احتمال تسيير رحلة رابعة إضافية إذا كان هناك حاجة وإقبال من قبل الحجاج.