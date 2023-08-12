اليمن.. الانتهاء من تفريغ خزان "صافر" النفطي

أنهت الأمم المتحدة، مساء الجمعة، بنجاح، عملية نقل النفط الموجود على متن خزان الناقلة (صافر)، العائمة في البحر الأحمر قبالة السواحل الغربية اليمنية، إلى ناقلة أخرى، أُطلق عليها اسم "اليمن".

وبلغت الشحنة النفطية المنقولة، أكثر من مليون برميل من النفط الخام الخفيف، واستغرقت عملية النقل 17 يومًا، إذ انطلقت، في الـ25 من شهر يوليو/تموز الماضي، الأمر الذي حال دون حدوث كارثة بيئية وإنسانية، على البحر الأحمر، جراء تسرب النفط من الناقلة (صافر) المتهالكة.