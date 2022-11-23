محللون ينتقدون طريقة تعاطي الحكومة اليمنية مع الهجمات الحوثية المستمرة على الموانئ النفطية

انتقد محللون ومسؤولون يمنيون طريقة الحكومة في التعاطي مع الهجمات الحوثية المستمرة على موانئ تصدير النفط في المناطق الخاضعة لسيطرة الشرعية.

وواصلت مليشيات الحوثيين، مساء الثلاثاء، هجماتها الجوية على موانئ تصدير النفط الخام، في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بالتزامن مع جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي، لمناقشة الوضع في اليمن.

وأعلنت وزارة الدفاع اليمنية، عبر موقعها الرسمي، مساء الثلاثاء، تصدّي الدفاعات الجوية للقوات المسلحة، وتدميرها لطائرة متفجّرة، سيرتها مليشيات الحوثيين "مجددًا" لاستهداف ميناء الضبّة النفطي في محافظة حضرموت، في هجوم هو الثاني من نوعه في غضون يومين.

ويأتي هذا الهجوم الجديد، عقب يوم واحد على هجوم آخر تبنته مليشيات الحوثيين، بوساطة عدد من الطائرات المسيّرة، استهدف ميناء الضبّة النفطي، غربي مديرية الشحر، بمحافظة حضرموت، تمكنت إحداها من إصابة منصّة تصدير النفط في الميناء، متسببة بأضرار مادية أدت إلى إغلاقه، ما أجبر ناقلة نفطية أجنبية كانت متواجدة في الميناء، لنقل النفط الخام، إلى مغادرته.

وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانز غروندبرغ، في إحاطته المقدمة لمجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء، إن هجمات الحوثيين على موانئ النفط "المحظورة بموجب القانون الإنساني الدولي"، لها انعكاسات وتبعات اقتصادية على الشعب اليمني، ويترتب عليها مخاطر زيادة التصعيدات العسكرية والاقتصادية، وتقوّض من جهود الوساطة الحالية.