اليمن.. ضبط شحنة محركات طائرات مسيرة كانت في طريقها للحوثيين
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة المهرة، شرقي اليمن، الأحد، من ضبط شحنة معدّات تدخل في صناعة الطائرات المسيّرة، وأجهزة اتصالات، كانت مموهة ضمن شحنة تجارية في طريقها إلى المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثيين.
ونقل موقع "South24" المحلي، عن مصادر محلية قولها، إن الشحنة التجارية المموهة، تعود لتاجر محلي في محافظة المهرة، ادعى أن شحنته تحتوي على أجهزة اتصالات خاصة بإحدى شركات الاتصالات الهاتفية النقالة في اليمن.
وأشارت إلى أن الأجهزة الأمنية في ميناء "شحن"، أوقفت قاطرة نقل تجاري قبل نحو شهر في الميناء، وقامت بتفتيش الشحنة التجارية المكونة من 25 صندوقا كرتونيا، اليوم الأحد، لتعثر بداخلها على محركات لطائرات مسيّرة يصل عددها إلى 100 محرك، إضافة إلى معدات وأجهزة اتصالات أخرى.
ورجحت المصادر المحلية، أن الشحنة كانت في طريقها إلى العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثيين. في حين لم تصدر السلطات الأمنية في المحافظة بيانًا حول عملية الضبط حتى الآن.
من جانبها، قالت مصادر أمنية لموقع "2 ديسمبر" المحلي، إن شاحنة النقل المضبوطة، استخدمت وثائق تشير إلى أن الشحنة تحتوي على قطع غيار تابعة لشركة "يمن موبايل" المحلية، داخل الصناديق التي كانت تحمل شعار "هواوي" للتمويه على الشحنة التابعة لـ"مكتب تخليص يعرف بالامتياز، ومستوردًا محليا يعمل لصالح ميليشيات الحوثي"، بحسب الموقع.
وسبق أن تمكنت الأجهزة الأمنية والسلطات الجمركية وقوات التحالف العربي، في محافظة المهرة، على مدى السنوات الماضية من عمر الحرب اليمنية، من ضبط ومصادرة عدة شحنات تحتوي على أسلحة ومعدّات عسكرية وأجهزة اتصالات مختلفة، كانت في طريقها إلى ميليشيات الحوثيين، أبرزها عملية تهريب ما يزيد عن 50 صاروخًا مضادًا للدروع، في مارس/ آذار من العام الماضي.