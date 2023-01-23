اليمن.. ضبط شحنة محركات طائرات مسيرة كانت في طريقها للحوثيين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة المهرة، شرقي اليمن، الأحد، من ضبط شحنة معدّات تدخل في صناعة الطائرات المسيّرة، وأجهزة اتصالات، كانت مموهة ضمن شحنة تجارية في طريقها إلى المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثيين.

ونقل موقع "South24" المحلي، عن مصادر محلية قولها، إن الشحنة التجارية المموهة، تعود لتاجر محلي في محافظة المهرة، ادعى أن شحنته تحتوي على أجهزة اتصالات خاصة بإحدى شركات الاتصالات الهاتفية النقالة في اليمن.