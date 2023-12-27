"الانتقالي الجنوبي" يعلن موقفه من خارطة الطريق الأممية لإنهاء الحرب في اليمن

أكد المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يدعم جميع جهود وقف الحرب، وإحلال السلام في اليمن.

وقال العولقي، لـ"إرم نيوز"، إن "نجاح أي جهود بالنسبة لنا يعتمد على أن تكون العملية السياسية شاملة، ويتم وضع الإطار التفاوضي الخاص بقضية شعب الجنوب، والالتزام بمضامين اتفاق ومشاورات الرياض بهذا الشأن".

وبخصوص ما يشهده البحر الأحمر من تصعيد حوثي يُهدد الملاحة التجارية، وتوسع رقعة التوتر فيه، ومدى تأثير ذلك وانعكاسه على فرص إحلال السلام محليّاً، أفاد بأن "التصعيد الحوثي في البر أو البحر يؤثر على جهود السلام، وتهديد الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، ويمس بشكل مباشر الأمن القومي والاقتصادي للجنوب وحتى الشمال، وينذر بمضاعفة الأزمة المعيشية والاقتصادية التي تعيشها بلادنا منذ سنوات بفعل الانقلاب الحوثي، وبالتالي كل تصعيد هو مؤثر ومعطل لمسار السلام".