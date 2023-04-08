محادثات في صنعاء لهدنة جديدة وإحياء عملية السلام
بدأ وفد عماني زيارة إلى صنعاء لإجراء محادثات مع الحوثيين ضمن وساطة تهدف إلى التوصل لهدنة جديدة في اليمن، وإحياء عملية السلام بعد التقارب السعودي الإيراني، حسبما أفادت مصادر يمنية مسؤولة اليوم السبت.
ويرى مسؤولون في الأمم المتحدة وخبراء في الشأن اليمني أن اتفاق طهران والرياض اللتين تدعمان أطرافًا متنازعة في اليمن الغارق في الحرب، على استئناف العلاقات الدبلوماسية، قد يدفع باتجاه حل سياسي في أفقر دول شبه الجزيرة العربية.
وقالت مصادر مسؤولة في مطار صنعاء الدولي الخاضع لسيطرة الحوثيين: "وصل وفد عماني برفقة محمد عبدالسلام المتحدث الرسمي باسم الحوثيين إلى صنعاء لإجراء مباحثات مع القيادة الحوثية" بشأن هدنة جديدة "وعملية السلام".
وأكد عبدالسلام المقيم في عمان في تغريدة على "تويتر" وصوله "والوفد العماني الشقيق إلى العاصمة صنعاء".
وأحيا الإعلان الشهر الماضي عن اتفاق تقارب بين السعودية وإيران، التفاؤل الذي بدأ العام الماضي بالتوصل إلى الهدنة.
وحذر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، الأحد، من أن اليمن يواجه "وقتًا حرجًا"، داعيًا إلى إنهاء النزاع بشكل دائم، وذلك بعد عام بالضبط من التوصل إلى هدنة أدت لتوقف القتال بشكل كبير.
واعتبر الدبلوماسي السويدي أن الهدنة التي تم التوصل إليها في 2 نيسان/أبريل 2022 بوساطة من الأمم المتحدة "لحظة من الأمل"، مشيرًا إلى أنها قائمة بشكل كبير رغم انتهاء مفاعيلها في تشرين الأول/أكتوبر.
وبحسب مصادر حكومية يمنية، فإن أعضاء مجلس الرئاسة اليمني "وافقوا" مؤخرًا على تصور سعودي بشأن حل الأزمة اليمنية بعد مباحثات سعودية حوثية برعاية عمانية استمرت لشهرين في مسقط.
ويقوم التصور السعودي، وفقًا للمصادر، على الموافقة على هدنة لمدة 6 أشهر في مرحلة أولى لبناء الثقة، ثم فترة تفاوض لمدة 3 أشهر حول إدارة المرحلة الانتقالية التي ستستمر سنتين، يتم خلالها التفاوض حول الحل النهائي بين كل الأطراف.
وتتضمن المرحلة الأولى خطوات إجراءات بناء الثقة وأهمها دفع رواتب الموظفين الحكوميين في كل المناطق، وبينها مناطق سيطرة الحوثيين، وفتح الطرق المغلقة والمطار.