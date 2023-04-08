محادثات في صنعاء لهدنة جديدة وإحياء عملية السلام

بدأ وفد عماني زيارة إلى صنعاء لإجراء محادثات مع الحوثيين ضمن وساطة تهدف إلى التوصل لهدنة جديدة في اليمن، وإحياء عملية السلام بعد التقارب السعودي الإيراني، حسبما أفادت مصادر يمنية مسؤولة اليوم السبت.

ويرى مسؤولون في الأمم المتحدة وخبراء في الشأن اليمني أن اتفاق طهران والرياض اللتين تدعمان أطرافًا متنازعة في اليمن الغارق في الحرب، على استئناف العلاقات الدبلوماسية، قد يدفع باتجاه حل سياسي في أفقر دول شبه الجزيرة العربية.

وقالت مصادر مسؤولة في مطار صنعاء الدولي الخاضع لسيطرة الحوثيين: "وصل وفد عماني برفقة محمد عبدالسلام المتحدث الرسمي باسم الحوثيين إلى صنعاء لإجراء مباحثات مع القيادة الحوثية" بشأن هدنة جديدة "وعملية السلام".

وأكد عبدالسلام المقيم في عمان في تغريدة على "تويتر" وصوله "والوفد العماني الشقيق إلى العاصمة صنعاء".