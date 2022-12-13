اليمن.. محتجون يقطعون طريقين دوليين مع تصاعد الاحتجاجات في وادي حضرموت

وبحسب المصادر، فإن "الاحتجاجات الشعبية تطالب بتسريع تنفيذ اتفاق الرياض المبرم في 2019 بين الحكومة اليمنية، والمجلس الانتقالي الجنوبي، والذي يقضي أحد بنوده في الشق العسكري بخروج القوات العسكرية التابعة للمنطقة الأولى في الجيش اليمني، وإحلال قوات عسكرية من قوات النخبة الحضرمية عوضا عنها ".

وكان رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني قد أصدر، الثلاثاء الماضي، قرارا يقضي بإقالة قائد المنطقة العسكرية الأولى في الجيش اليمني العقيد يحيى أبو عوجاء، وتعيين العقيد عامر حطيان بدلا منه.

وجاء ذلك القرار في محاولة لخفض حدّة التوتر المتصاعد وإخماد حالة الاحتقان المتزايدة التي تشهدها مديريات وادي محافظة حضرموت.