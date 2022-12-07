اليمن.. قرارات رئاسية تطيح بقيادات بارزة في حضرموت
أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة في اليمن رشاد العليمي، مساء الثلاثاء، قرارات رئاسية وأخرى جمهورية، متعلقة بمحافظة حضرموت، كبرى المحافظات اليمنية، في محاولة لخفض حدّة التوتر المتصاعد بمديريات وادي وصحراء المحافظة النفطية.
وبموجب القرارات، عُزل رئيس أركان المنطقة العسكرية الأولى، التابعة للجيش اليمني، والمنتشرة في مناطق وادي وصحراء حضرموت، العميد الركن يحيى أبو عوجاء، من منصبه، وعيّن بدلًا منه العقيد الركن عامر عبدالله حطيان، وتمت ترقيته إلى رتبة عميد، وفق نصّ قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، رقم (43) لسنة 2022.
ونص القرار رقم (44) لسنة 2022، على تعيين العقيد الركن ناصر صالح الوادعي، أركان حرب اللواء 135 مشاة، وترقيته إلى رتبة عميد، طبقًا لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
كما عزل القرار الجمهوري رقم (27) لسنة 2022، الصادر مساء الثلاثاء، عصام حبريش، من منصبه كوكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء، وعيّنه وكيلًا لوزارة الإدارة المحلية لقطاع تطوير السياسات المحلية.
وبموجب القرار الجمهوري رقم (28) لسنة 2022، عُيّن عامر سعيد العامري، وكيلًا لمحافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء.
وترمي هذه القرارات إلى إخماد حالة الاحتقان المتزايد التي تشهدها مديريات وادي وصحراء محافظة حضرموت، إثر تصاعد الاحتجاجات الشعبية خلال الفترة الماضية، للمطالبة برحيل قوات المنطقة العسكرية الأولى، المتهمة بموالاة حزب التجمع اليمني للإصلاح (إخوان مسلمون)، من مناطق المحافظة، وإحلال قوات تنتمي إلى المحافظة بدلًا منها.
وعقب صدور القرارات الرئاسية والجمهورية، شهدت مدينة سيئون، مركز مديريات وادي وصحراء حضرموت، مساء الثلاثاء، احتفالات شعبية، بإطلاق الألعاب النارية في سماء مناطق مختلفة من المدينة، ابتهاجًا بقرار الإطاحة برئيس أركان حرب المنطقة العسكرية الأولى.
ومن جانبه، رحب "مؤتمر حضرموت الجامع"، في منشور على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بالقرارات التي قال إنها جاءت "متوافقة مع المواقف المعلنة التي اتخذها حلف قبائل حضرموت".
وأعرب عن تطلعه إلى أن تتخذ قيادة الدولة "المزيد من القرارات والإجراءات التي تلبي طموحات أبناء حضرموت وتمكينهم سياسيًا وإداريًا وأمنيًا وعسكريًا".
وفي وقت لم ترد فيه تعليقات من القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت، أصدر "شباب الغضب بوادي حضرموت" بيانًا، مساء الثلاثاء، أعلنوا فيه رفضهم ما أسموها بـ"الحلول الترقيعية والالتفاف على تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض (الموقع بين الرئاسة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في 2019)، ونطالب بإخراج المنطقة العسكرية الأولى بكافة أشكالها دون استثناء".
كما أعلن البيان عن برنامج "تصعيد سلمي"، ينطلق يوم الخميس المقبل، بتنفيذ حالة عصيان مدني شامل، وتنفيذ احتجاجات شعبية في مختلف مدن ومديريات وادي حضرموت، للتأكيد على مطالبهم.