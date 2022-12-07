اليمن.. قرارات رئاسية تطيح بقيادات بارزة في حضرموت

أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة في اليمن رشاد العليمي، مساء الثلاثاء، قرارات رئاسية وأخرى جمهورية، متعلقة بمحافظة حضرموت، كبرى المحافظات اليمنية، في محاولة لخفض حدّة التوتر المتصاعد بمديريات وادي وصحراء المحافظة النفطية.

وبموجب القرارات، عُزل رئيس أركان المنطقة العسكرية الأولى، التابعة للجيش اليمني، والمنتشرة في مناطق وادي وصحراء حضرموت، العميد الركن يحيى أبو عوجاء، من منصبه، وعيّن بدلًا منه العقيد الركن عامر عبدالله حطيان، وتمت ترقيته إلى رتبة عميد، وفق نصّ قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، رقم (43) لسنة 2022.

ونص القرار رقم (44) لسنة 2022، على تعيين العقيد الركن ناصر صالح الوادعي، أركان حرب اللواء 135 مشاة، وترقيته إلى رتبة عميد، طبقًا لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

كما عزل القرار الجمهوري رقم (27) لسنة 2022، الصادر مساء الثلاثاء، عصام حبريش، من منصبه كوكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء، وعيّنه وكيلًا لوزارة الإدارة المحلية لقطاع تطوير السياسات المحلية.

وبموجب القرار الجمهوري رقم (28) لسنة 2022، عُيّن عامر سعيد العامري، وكيلًا لمحافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء.