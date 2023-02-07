اليمن.. مقتل قياديين عسكريين إثر هجوم لـ"القاعدة" في أبين
قتل قياديان عسكريان وأصيب 4 جنود من أفراد القوات المسلحة الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إثر انفجار عبوّة ناسفة، زرعتها عناصر تنظيم "القاعدة" الإرهابي في مديرية مودية، شرقي محافظة أبين، جنوب اليمن.
وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الجنوبية، المقدم محمد النقيب، إن "العبوة الناسفة استهدفت عربة عسكرية كانت تقلّ قياديين عسكريين وعدداً من الجنود، في قرية البقيرة، بالقرب من وادي عويمران شرقي مديرية مودية".
وأضاف النقيب في تصريح لـ"إرم نيوز" أن "الانفجار أدى إلى مقتل رئيس عمليات اللواء الخامس دعم وإسناد، العقيد عبدالله بارجيلة، وركن عمليات الكتيبة الأولى في اللواء الخامس دعم وإسناد، مشعل العلياني، وإصابة 4 جنود آخرين بجراح متفرقة".
وكانت عناصر من تنظيم "القاعدة" الإرهابي قد شنت هجوماً آخر، السبت الماضي، بوادي "عويمران" في مديرية مودية، ما أدى إلى إصابة 3 جنود من أفراد "القوات المسلحة الجنوبية"، أحدهم إصابته وصفت بالخطيرة.
وشن عناصر تنظيم "القاعدة" الإرهابي هجمات منفردة ضد القوات العسكرية المشتركة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية، خلال الأشهر الماضية، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.
وتأتي هذه الهجمات المنفردة كرد على العمليات العسكرية التي أطلقتها قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بمشاركة وحدات عسكرية وأمنية حكومية في أغسطس/ آب المنصرم، التي استهدفت العناصر الإرهابية في مختلف مناطق محافظة أبين، والتي تمكنت خلالها القوات المشتركة من السيطرة على مديريتي مودية والمحفد، شرقي أبين.