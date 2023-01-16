اليمن.. القوات المشتركة تتعامل مع تحركات حوثية تستهدف سلامة البحر الأحمر

أفشلت القوات اليمنية المشتركة المتمركزة، في الساحل الغربي من البلاد، محاولة ميليشيات الحوثي "استهداف سلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر"، وفق بيان رسمي صادر عنها، الإثنين.

وقال البيان، الذي نشره الموقع الرسمي للقوات المشتركة عبر الإنترنت، إن "المليشيا الحوثية عاودت محاولاتها استحداث خنادق وأنفاق من بين المزارع في منطقتي الفازة والجبلية الواقعتين في الشريط الساحلي لمديرية التحيتا- جنوب الحديدة".