اليمن.. القوات المشتركة تتعامل مع تحركات حوثية تستهدف سلامة البحر الأحمر
أفشلت القوات اليمنية المشتركة المتمركزة، في الساحل الغربي من البلاد، محاولة ميليشيات الحوثي "استهداف سلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر"، وفق بيان رسمي صادر عنها، الإثنين.
وقال البيان، الذي نشره الموقع الرسمي للقوات المشتركة عبر الإنترنت، إن "المليشيا الحوثية عاودت محاولاتها استحداث خنادق وأنفاق من بين المزارع في منطقتي الفازة والجبلية الواقعتين في الشريط الساحلي لمديرية التحيتا- جنوب الحديدة".
وأضاف أن وحدات الاستطلاع في القوات المشتركة "رصدت تحركات وانتشار مليشيا الحوثي، وسرعان ما تم التعامل معها بحزم".
وأكد البيان "تحقيق إصابات مباشرة في الأهداف المرصودة التابعة لما تُسمى القوات البحرية، التابعة للمليشيا الإرهابية"، مشيرًا إلى "إجبار عناصرها على التراجع بعد وقوع خسائر بشرية ومادية في صفوفها".
وقالت القوات المشتركة إن "هذه هي المحاولة الثانية لمليشيا الحوثي في المنطقة عينها، في أقل من شهرين".