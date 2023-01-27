اليمن.. سقوط جرحى إثر انفجار قنبلة صوتية بحفل فني في عدن

وقالت المصادر الأمنية لـ"إرم نيوز"، إن "مجهولين استهدفوا عبر رميهم قنبلة صوتية، حفلا فنيا، كان يجري في رد سي مول، الواقع بمدينة المنصورة شمال العاصمة عدن".

وذكرت المصادر "بأن الحفل الفني، كان يعج بالكثير من العائلات، لا سيما النساء والأطفال، الذين تعرضوا لإصابات متفاوتة بعضها حرجة، وذلك جراء تناثر الشظايا، وكذا حالة التدافع التي نجمت عن حالة الهلع التي انتابت المواطنين، بسبب انفجار القنبلة الصوتية".

كما أفادت مصادر محلية لـ"إرم نيوز" بأن "سيارات الإسعاف والفرق الطبية، هرعت إلى موقع الحادثة، وباشرت بإسعاف المصابين، ونقل الجرحى إلى المستشفيات الطبية، القريبة من موقع الانفجار".