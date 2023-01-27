اليمن.. سقوط جرحى إثر انفجار قنبلة صوتية بحفل فني في عدن
أفادت مصادر أمنية يمنية، عن سقوط عدد من الجرحى غالبيتهم من النساء والأطفال، جراء إلقاء مجهولين قنبلة صوتية في حفل فني أقيم مساء الخميس في باحة أحد المولات بالعاصمة المؤقتة عدن.
وقالت المصادر الأمنية لـ"إرم نيوز"، إن "مجهولين استهدفوا عبر رميهم قنبلة صوتية، حفلا فنيا، كان يجري في رد سي مول، الواقع بمدينة المنصورة شمال العاصمة عدن".
وذكرت المصادر "بأن الحفل الفني، كان يعج بالكثير من العائلات، لا سيما النساء والأطفال، الذين تعرضوا لإصابات متفاوتة بعضها حرجة، وذلك جراء تناثر الشظايا، وكذا حالة التدافع التي نجمت عن حالة الهلع التي انتابت المواطنين، بسبب انفجار القنبلة الصوتية".
كما أفادت مصادر محلية لـ"إرم نيوز" بأن "سيارات الإسعاف والفرق الطبية، هرعت إلى موقع الحادثة، وباشرت بإسعاف المصابين، ونقل الجرحى إلى المستشفيات الطبية، القريبة من موقع الانفجار".
ولم يصدر حتى اللحظة أي تصريح أو توضيح من الجهات الرسمية، سواء من إدارة أمن عدن، أو إدارة رد سي مول، التي كانت تشرف على إقامة الحفل الفني.
وقالت مصادر إعلامية، بأن الحفل الفني، الذي كان يشهده المول، يأتي ضمن فعاليات مهرجان شتاء عدن، الذي انطلق منذ عدة أيام، برعاية مباشرة من وزارة الثقافة اليمنية، وشهد عدة فعاليات فنية وثقافية.
يذكر أنه في وقت سابق من صباح الخميس، اقتحم مجهولون إحدى القاعات بمحافظة عدن، كانت تشهد الحفل الختامي لمهرجان شتاء عدن، في محاولة منهم لإيقاف الفعالية، قبل أن تتدخل القوات الأمنية، التي أخرجت المحتجين، وعملت على تأمين استئناف الحفل، وفق مصادر صحفية.