"الفاو": نحتاج 71 مليون دولار لمواجهة أزمة الغذاء في اليمن خلال 2023

وذكرت المنظمة الدولية أن خطتها للاستجابة الإنسانية في اليمن عام 2023، التي أصدرتها يوم الخميس، تتطلب تمويلا يبلغ 71 مليون دولار لتنفيذها وتقديم مساعدات زراعية إنسانية يستفيد منها 2.67 مليون شخص، وذلك خلال الفترة من يناير كانون الثاني إلى ديسمبر كانون الأول 2023.

وكانت الأمم المتحدة قد جمعت في أواخر فبراير شباط الماضي نحو 1.2 مليار دولار من المانحين، أي ما يعادل ربع المبلغ المطلوب لتنفيذ خطة مساعدات بقيمة 4.3 مليار دولار لليمن.

وتظهر بيانات الأمم المتحدة أن المانحين قدموا العام الماضي 2.2 مليار دولار من أصل 4.27 مليار دولار مطلوبة.