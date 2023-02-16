مقتل وإصابة جنود يمنيين إثر انفجار عبوتين ناسفتين في أبين



سقط عدد من الجنود المقاتلين ضمن صفوف القوات المسلحة الجنوبية، بين قتيل وجريح، إثر انفجار عبوتين ناسفتين، صباح اليوم الخميس، بمحافظة أبين جنوب اليمن.

وتشير التقارير الأولية إلى أن عناصر تنظيم "القاعدة" الإرهابي زرعوا في وقت سابق عبوتين ناسفتين انفجرتا أثناء مرور المركبة العسكرية التي كانت تقل مجموعة من الجنود، وذلك في منطقة البقيرة شرق مديرية مودية في محافظة أبين.

وشهد الأسبوع الجاري، في مناطق متفرقة من مديرية مودية شرقي محافظة أبين، 3 عمليات إرهابية مماثلة، استهدفت من خلالها العناصر المتطرفة، القوات العسكرية، أسفرت عن مقتل عدد من الجنود بينهم قائدان عسكريان، وجرح آخرين.