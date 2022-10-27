مجلس الأمن: استهداف الحوثيين لميناء الضبة عمل إرهابي يهدد الأمن البحري

استنكر مجلس الأمن الدولي، استهداف ميليشيات الحوثي، بالطائرات المسيرة، ميناء "الضبة" النفطي بمحافظة حضرموت جنوب شرق اليمن، واصفا ذلك بـ"الهجمات الإرهابية".

جاء ذلك، في بيان أصدره مجلس الأمن الدولي، مساء الأربعاء بتوقيت نيويورك، وأورده الموقع الرسمي للأمم المتحدة.

وفي البيان، "استنكر أعضاء مجلس الأمن، بشدة الهجمات الإرهابية بالطائرات المسيرة، التي شنها الحوثيون في 21 تشرين الأول/ أكتوبر، على ميناء الضبة النفطي بمحافظة حضرموت، حيث كانت ترسو ناقلة نفط".

واعتبر أعضاء المجلس ذلك "تهديدا خطيرا لعملية السلام واستقرار اليمن، والأمن البحري، بما في ذلك الحقوق والحريات الملاحية، المنصوص عليها في القانون الدولي".

ودعا البيان، ميليشيات الحوثي، إلى "الوقف الفوري لمثل هذه الهجمات، واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، وإعطاء الأولوية للشعب اليمني، والانخراط بشكل بناء في الجهود لتجديد الهدنة".

وأكد البيان، أن: "أي تصعيد، لن يؤدي إلا إلى تفاقم معاناة الشعب اليمني".

وجدد أعضاء مجلس الأمن الدولي، عبر بيانهم، تأكيد "دعمهم للمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، في جهوده نحو تسوية سياسية تفاوضية وشاملة، بقيادة يمنية، على أساس المراجع المتفق عليها".

وفي السياق، اعتبر سفير المملكة العربية السعودية، لدى اليمن، محمد آل جابر، بيان مجلس الأمن الدولي، بشأن استهداف الحوثيين لميناء الضبة النفطي، "مؤشر على الفهم العميق لكل الدول، على حتمية تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية".

وقال آل جابر، في سلسلة تغريدات أوردها فجر الخميس عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر": "‏أجمع المجتمع الدولي، وبشكل واضح، وبرسالة موحده، من خلال بيان مجلس الأمن اليوم، بأن هجوم الحوثيين على ميناء حضرموت، عمل إرهابي".

وأضاف: "في خطوة تؤكد، الفهم العميق لكل الدول، بأن تصنيف الحوثي كجماعة إرهابية، أصبح خيارا يقرره أفعال الميليشيات الحوثية القادمة، ولا تختلف فيه عن داعش وتنظيم القاعدة".