محكمة حوثية تقضي بسجن 4 نشطاء يمنيين

قضت محكمة حوثية في العاصمة اليمنية صنعاء، اليوم الثلاثاء، بسجن 4 نشطاء يمنيين؛ بسبب نشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأدانت المحكمة الحوثية النشطاء الأربعة بتهمة "تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

وأصدرت المحكمة الجزائية الحوثية أحكاماً متفاوتة بسجن 4 نشطاء لفترات تتراوح بين 6 أشهر إلى 3 سنوات.

وحُكم على كل من أحمد علاو بالسجن 3 سنوات، ومصطفى المومري 3 سنوات ونصف السنة، وأحمد حجر سنة، وحمود المصباحي 6 أشهر، بحسب محامي الناشطين وضاح قطيش.

وذكر المحامي أن الحكم شمل حذف قنوات الناشطين الأربعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وفرض غرامة مالية تصل إلى 10 ملايين ريال يمني. ووصف الحكم الصادر ضد موكليه بالجائر.

وينشط المدانون عبر "يوتيوب" بنشر مقاطع متنوعة تركزت مؤخرًا على فساد قيادات ميليشيات الحوثيين في مناطق سيطرتها، قادت إلى اعتقالهم نهاية العام الماضي.