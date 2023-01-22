اليمن.. مطار "الريان" في حضرموت يتأهب لإطلاق أول رحلة دولية منذ 2015

يستأنف مطار الريان الدولي بمحافظة حضرموت جنوبي اليمن، مطلع الشهر المقبل، رحلاته الدولية المتوقفة منذ العام 2015، عبر إطلاق رحلة جوية من المكلا إلى مدينة جدة السعودية.

وأعلن محافظ حضرموت، مبخوت بن ماضي، يوم الأحد، عن عودة نشاط الرحلات الدولية إلى مطار الريان الدولي، خلال الشهر المقبل، من خلال استحداث رحلات جوية من مطار الريان إلى مدينة جدّة السعودية، ثم إلى مطار الريان، في 4 شباط/ فبراير المقبل.