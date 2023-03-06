اليمن.. مقتل جندي إثر انفجار عبوة ناسفة برتل عسكري في أبين
قتل جندي يمني وجرح آخرون، اليوم الإثنين، إثر انفجار عبوة ناسفة لحظة مرور رتل عسكري في محافظة أبين.
ونقل موقع صحيفة عدن الغد المحلي عن مصدر عسكري، أن "انفجارًا وقع صباح اليوم الإثنين، خلال مرور طقم للجيش بمديرية مودية" التابعة لمحافظة أبين.
وذكر المصدر العسكري للصحيفة، أن انفجار العبوة الناسفة تسبب في سقوط عدد من جنود الجيش جرحى، فيما قالت مصادر طبية لاحقًا إن الانفجار خلف قتيلًا واحدًا وعددًا من الجرحى.
وأشارت المصادر الطبية للموقع المحلي إلى أن الجندي القتيل يدعى علي عيدروس الحرد.