اليمن.. مقتل جندي إثر انفجار عبوة ناسفة برتل عسكري في أبين

وذكر المصدر العسكري للصحيفة، أن انفجار العبوة الناسفة تسبب في سقوط عدد من جنود الجيش جرحى، فيما قالت مصادر طبية لاحقًا إن الانفجار خلف قتيلًا واحدًا وعددًا من الجرحى.

وأشارت المصادر الطبية للموقع المحلي إلى أن الجندي القتيل يدعى علي عيدروس الحرد.