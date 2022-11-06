اليمن.. مقتل امرأة وإصابة أخرى وطفلها بقصف حوثي على تعز‎‎

قتلت امرأة وأصيبت أخرى وطفلها؛ جراء تجديد ميليشيات الحوثي قصفها على مناطق ومنازل آهلة بالسكان في محافظة تعز جنوب غرب اليمن.

وقال موقع ألوية العمالقة الجنوبية إن ميليشيات الحوثي ارتكبت جريمة مأساوية جديدة ضد المدنيين بقصف مدفعي طال منطقة "حمر" التابعة لعزلة المجاعشة في مديرية مقبنة غربي محافظة تعز.

وأوضح أن القصف الحوثي بقذائف الهاون أسفر عن مقتل امراة داخل منزلها، فيما أصيبت امرأة أخرى وطفلها بجروح متفرقة، فضلا عن نفوق عدد من المواشي وأضرار كبيرة في منازل المواطنين.

في غضون ذلك، أعلنت قوات المقاومة الوطنية إسقاط طائرة مسيرة حوثية، مساء السبت، حلقت فوق مواقع عسكرية شمال غرب محافظة مأرب اليمنية.

ويوم الجمعة، أصيب 5 مدنيين يمنيين في قصف مدفعي شنّته ميليشيا الحوثي على قرى سكنية متفرقة، جنوب شرق محافظة تعز جنوب غرب البلاد.

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، فإن 4 مدنيين، بينهم طفل وامرأة حامل، أصيبوا إثر سقوط قذائف مدفعية "هاون" أطلقتها ميليشيا الحوثي على قرى مأهولة بمنطقة "نقيل الصلو" في مديرية الصلو، جنوب شرق المحافظة، في حين أصيب طفل آخر في قرية "ماتع" بمديرية صبر الموادم شرقي تعز برصاص قناص حوثي.

وعلى الرغم من التشديد المتكرر من المبعوث الأممي إلى اليمن بضرورة الالتزام بمبادى الهدنة ووقف أي تصعيد عسكري، لإفساح المجال أمام الجهود المتواصلة لتمديد الهدنة، إلا أن ميليشيات الحوثي تواصل تصعيدها في محافظات تعز ومأرب والضالع ولحج والساحل الغربي.