اليمن.. القبض على خلية "إرهابية" في عدن (صور)
ألقت الأجهزة الأمنية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن القبض على خلية إرهابية، كانت تعتزم استهداف الحالة الأمنية في المحافظة، وفق ما أعلنت إدارة أمن العاصمة.
وأورد المركز الإعلامي لشرطة عدن، على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، تصريحاً صحفياً منسوباً لقائد شرطة مديرية دارسعد العقيد مصلح الذرحاني، قال فيه "تمكنت قوات الشرطة من القبض على خلية إرهابية، مكوّنة من 7 أفراد، في أحد الأوكار التي كانوا يتخذونه مقراً لإقامتهم، وموقعاً لتنفيذ مخططاتهم، الكائن في أحد أحياء مديرية دارسعد شمال محافظة عدن".
ووفقاً للذرحاني، فإن "الخلية المقبوض عليها، كانت تخطط لرصد واستهداف قيادات عسكرية وأمنية بارزة في عدن"، مشيراً أن "أفراد الخلية اعترفوا بأنهم يتبعون القيادي الإخواني أمجد خالد المطلوب لدى الأجهزة الأمنية والقضائية، لتورطه في تمويل وتنفيذ العديد من القضايا المتعلقة بالإرهاب".
وذكر القيادي الأمني أنه عُثر بحوزتهم على "عبوات ناسفة محلية الصنع شديدة الانفجار، كانت مُعدّة ومُجهزة لتنفيذ عمليات إرهابية غادرة".