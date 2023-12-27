بسبب رفع أسعار البنزين.. مسلحون قبليون يفجرون أنبوب نفط في اليمن

أقدم مسلحون قبليون في محافظة مأرب شمال شرق اليمن، الثلاثاء، على تفجير أنبوب للنفط الخام يربط بين حقل جنة النفطي ومنشأة صافر، ما تسبب باندلاع النيران وتوقف خدمة الإنتاج من الحقل.

يأتي تفجير الأنبوب النفطي عقب ساعات من تفجير مماثل في المنطقة ذاتها، وهي منطقة حليوه الواقعة شمال محافظة مأرب، بالإضافة إلى مقتل 3 جنود من أفراد القوات المسلحة.

وتشهد محافظة مأرب منذ عدة أيام توتراً عسكرياً بين مجاميع مسلحة قبلية وقوات حكومية، اندلعت على إثره اشتباكات ومواجهات مسلحة بين الطرفين، وذلك على خلفية قرار حكومي صادر عن شركة النفط في محافظة مأرب، يقضي بارتفاع تسعيرة القيمة السوقية لمادة البنزين المشغلة للسيارات، وهو ما أثار غضب واستياء عدد من القبائل، الذين قابلوا ذلك القرار بالرفض القاطع.

وصدر عن عناصر قبلية متواجدة في محافظة مأرب بياناً، الأحد الماضي، تداولته وسائل إعلامية محلية، أعلنت من خلاله رفضها التسعيرة الجديدة، مطالبةً التجار والمحال المتواجدة في محيط منشأة صافر بإخلاء ممتلكاتهم، بالإضافة إلى مغادرة جميع العاملين في منشأة صافر مواقع عملهم، في مدة أقصاها 48 ساعة.