بسبب رفع أسعار البنزين.. مسلحون قبليون يفجرون أنبوب نفط في اليمن
أقدم مسلحون قبليون في محافظة مأرب شمال شرق اليمن، الثلاثاء، على تفجير أنبوب للنفط الخام يربط بين حقل جنة النفطي ومنشأة صافر، ما تسبب باندلاع النيران وتوقف خدمة الإنتاج من الحقل.
يأتي تفجير الأنبوب النفطي عقب ساعات من تفجير مماثل في المنطقة ذاتها، وهي منطقة حليوه الواقعة شمال محافظة مأرب، بالإضافة إلى مقتل 3 جنود من أفراد القوات المسلحة.
وتشهد محافظة مأرب منذ عدة أيام توتراً عسكرياً بين مجاميع مسلحة قبلية وقوات حكومية، اندلعت على إثره اشتباكات ومواجهات مسلحة بين الطرفين، وذلك على خلفية قرار حكومي صادر عن شركة النفط في محافظة مأرب، يقضي بارتفاع تسعيرة القيمة السوقية لمادة البنزين المشغلة للسيارات، وهو ما أثار غضب واستياء عدد من القبائل، الذين قابلوا ذلك القرار بالرفض القاطع.
وصدر عن عناصر قبلية متواجدة في محافظة مأرب بياناً، الأحد الماضي، تداولته وسائل إعلامية محلية، أعلنت من خلاله رفضها التسعيرة الجديدة، مطالبةً التجار والمحال المتواجدة في محيط منشأة صافر بإخلاء ممتلكاتهم، بالإضافة إلى مغادرة جميع العاملين في منشأة صافر مواقع عملهم، في مدة أقصاها 48 ساعة.
واتسعت رقعة التوتر بين العناصر القبلية المسلحة من جهة، والقوات الحكومية في محافظة مأرب من جهة أخرى، ما أسفر عن مقتل 3 أفراد من أبناء القوات المسلحة.
وذكر بيان صادر عن اللجنة الأمنية والعسكرية في محافظة مأرب، في وقت متأخر من مساء الاثنين، أن "العناصر التي تقوم بتلك الأعمال الإجرامية لها سوابق في الاختطاف والقتل العمد"، منوهاً إلى "خطورة ما صدر عنها من بيانات، حرضت من خلالها على العنف، والتهيئة لاستهداف المنشآت النفطية السيادية".
وشدّدت اللجنة على أن "القوات المسلحة والأمنية لن تتهاون في القيام بواجباتها القانونية، والتعامل بكل قوة وحزم مع كل من تسول له نفسه المساس باستقرار المحافظة".
وكانت شركة النفط في محافظة مأرب أوضحت، في بيان سابق لها، أن "زيادة تسعيرة البنزين تأتي وفق قرار حكومي، الهدف منه تعزيز موارد الدولة، نظراً للحالة المتردية للوضع الاقتصادي، وحاجة الحكومة للإيرادات لتغطية نفقاتها".
في غضون ذلك، تداول ناشطون يمنيون، اليوم الثلاثاء، بياناً آخر صادرا عن عناصر قبلية أطلقت على نفسها مسمى (مطارح مأرب)، يشير إلى تفاصيل اجتماع جمع بين الشيخ القبلي ناصر بن علي بن عوشان، ورئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، وعدد من أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، في العاصمة السعودية الرياض.
وأفاد البيان بمنح الحكومة اليمنية مُهلة زمنية طلبها عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي، سيحدد مدتها الشيخ بن عوشان، ستتوقف فيه "مطارح مأرب" عن أي أعمال تصعيد، مجددة فيه "التأكيد على عدم التنازل عن مطالبها السابقة"، مشددةً في الوقت نفسه على "استمرارها في منع صادرات الإنتاج النفطية كافة"، محذرةً من "عدم تسيير أي ناقلة نفطية".