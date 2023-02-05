إصابة 3 جنود يمنيين بهجوم جديد للقاعدة في أبين

أصيب 3 جنود يمنيين، من أفراد "القوات المسلحة الجنوبية "، مساء السبت، في انفجار عبوّة ناسفة، شرقي مديرية مودية، بمحافظة أبين جنوب البلاد.

وقالت مصادر محلية لـ"إرم نيوز"، إن عناصر تنظيم القاعدة، فجّرت عبوّة ناسفة كانت قد زرعتها سابقًا، أثناء مرور إحدى الدوريات العسكرية التابعة للواء الثامن صاعقة، التابع لـ"القوات المسلحة الجنوبية" الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، بوادي "عويمران" شرقي مديرية مودية، ما أدى إلى إصابة 3 جنود، أحدهم كانت إصابته خطيرة.

وذكرت المصادر، أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى الشهيد "محنف" بمديرية لودر المتاخمة لمودية، ثم إلى العاصمة المؤقتة عدن.