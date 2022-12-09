اليمن.. الاحتجاجات تتواصل في حضرموت رغم القرارات الرئاسية

رغم القرارات العسكرية والإدارية الصادرة عن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، الثلاثاء الماضي، الرامية إلى خفض حدّة التصعيد الذي تشهده مديريات وادي وصحراء حضرموت، كبرى محافظات البلاد، منذ عدة أشهر، إلا أن الأجواء المتوترة لا تزال تسيطر على الموقف.

واستمرت الاحتجاجات الشعبية، أمس الخميس، فيما تدخلت قوات المنطقة العسكرية الأولى لتفريق المحتجين وسط حملة اعتقالات.

وشهدت مدن مديريات وادي وصحراء حضرموت، مثل سيئون وتريم والقطن، الخميس، عصيانا مدنيا تزامن مع احتجاجات شعبية؛ للمطالبة بنقل قوات المنطقة العسكرية الأولى التابعة للجيش اليمني، والمتهمة بموالاة حزب التجمع اليمني للإصلاح "إخوان مسلمون"، من مناطق المحافظة، وإحلال قوات "النخبة الحضرمية" وقوات "دفاع حضرموت"، المزمع تشكيلها، بدلا منها.