اليمن.. الاحتجاجات تتواصل في حضرموت رغم القرارات الرئاسية
رغم القرارات العسكرية والإدارية الصادرة عن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، الثلاثاء الماضي، الرامية إلى خفض حدّة التصعيد الذي تشهده مديريات وادي وصحراء حضرموت، كبرى محافظات البلاد، منذ عدة أشهر، إلا أن الأجواء المتوترة لا تزال تسيطر على الموقف.
واستمرت الاحتجاجات الشعبية، أمس الخميس، فيما تدخلت قوات المنطقة العسكرية الأولى لتفريق المحتجين وسط حملة اعتقالات.
وشهدت مدن مديريات وادي وصحراء حضرموت، مثل سيئون وتريم والقطن، الخميس، عصيانا مدنيا تزامن مع احتجاجات شعبية؛ للمطالبة بنقل قوات المنطقة العسكرية الأولى التابعة للجيش اليمني، والمتهمة بموالاة حزب التجمع اليمني للإصلاح "إخوان مسلمون"، من مناطق المحافظة، وإحلال قوات "النخبة الحضرمية" وقوات "دفاع حضرموت"، المزمع تشكيلها، بدلا منها.
خروج عن السيطرة
وحذّر المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، علي الكثيري، في مداخلة تلفزيونية على قناة "عدن المستقلة" التابعة للانتقالي الجنوبي، الخميس، من "خروج الأمور عن السيطرة في مناطق وادي وصحراء حضرموت، في حال استمرار قوات المنطقة العسكرية الأولى في مواجهة الشبان المحتجين المسالمين بأسلحتها".
كما حذر الكثيري من "استغلال الأطراف الأخرى خاصة الإرهابية لهذا الموقف في إثارة الفوضى وإحداث المزيد من الانهيارات، في إطار الإدارات الموجودة في مناطق وادي وصحراء حضرموت".
وقال إن "هذه القوات شكّلت منذ العام 1994 عنصر توتر وتأزيم وإثارة للقلق في مناطق حضرموت، وإن بقاءها هو استمرار للصراع".
وأضاف: "ينبغي نقلها إلى جبهات القتال ضد ميليشيات الحوثيين، وفقًا لما نصّ عليه اتفاق ومشاورات الرياض، وأن يتولى أبناء المحافظة إدارة أمورهم العسكرية والأمنية والسياسية بأنفسهم، أسوة بالمديريات الساحلية في المحافظة".
وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي أصدر، الثلاثاء الماضي، قرارات رئاسية وأخرى جمهورية، تضمنت عزل رئيس أركان المنطقة العسكرية الأولى، العميد الركن يحيى أبو عوجاء، من منصبه، وتعيين بدلًا منه العقيد الركن عامر عبدالله حطيان، وتمت ترقيته إلى رتبة عميد.
كما عُيّن العقيد الركن ناصر صالح الوادعي، أركان حرب اللواء 135 مشاة، وجرت ترقيته إلى رتبة عميد، وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
كما شملت القرارات تعيين عصام حبريش وكيلًا لوزارة الإدارة المحلية لقطاع تطوير السياسات المحلية، بدلا من منصبه السابق كوكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء، وعُيّن عامر سعيد العامري خلفًا له.
خطوات غير كافية
وحظيت القرارات بدعم وترحيب أحزاب وادي وصحراء حضرموت السياسية، وعدد من مكوناتها المجتمعية، كـ"مرجعية قبائل حضرموت" و"مؤتمر حضرموت الجامع"، مقابل رفض أعلنه مكوّن "شباب الغضب بوادي حضرموت"، لما أسماها "محاولة الانتقاص من مطالب أبناء حضرموت، والتنصل من بنود اتفاق الرياض الموقع بين الرئاسة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في العام 2019".
ويعتقد الصحفي يعقوب السفياني، في حديثه لـ"إرم نيوز"، أن هذه القرارات "جيدة وفي اتجاهها الصحيح، لكنها تبقى غير كافية، وبحاجة إلى خطوات أخرى أكبر، ترتقي إلى مطالب أبناء وادي حضرموت، ولما تم الاتفاق عليه في اتفاق الرياض".
وأضاف أنه "على الرغم من أن القرارات شملت عزل رئيس أركان المنطقة العسكرية الأولى العميد الركن يحيى أبو عوجاء من منصبه، وهو واحد من أكثر الضباط المنتمين إلى خارج حضرموت نفوذًا في المحافظة، ويمثّل قيادة القوات المنتمية إلى محافظات شمال البلاد في وادي وصحراء حضرموت، إلا أن المعلومات تشير إلى أنه لا يزال يقود اللواء 135 مشاة، أكبر ألوية المنطقة العسكرية الأولى".
وبين أن هذا "يعني أنه بشكل عملي لا يزال أبو عوجاء يسيطر على القوة العسكرية الفاعلة ويملك قرار هذه المنطقة العسكرية".
تهديد خطير
من جانبه، قال المحلل السياسي، سعيد بكران، إن "المشكلة الأساسية التي يشكو منها سكان مناطق وادي وصحراء حضرموت تتمثل في وجود هذه القوات ذات الولاء التنظيمي للإخوان المسلمين، باسم الشرعية وباسم الدولة، والتي تخدم أجندة هذا التنظيم من خلال دعمها للفوضى والانفلات الأمني ودعم أنشطة التهريب، وتحويل هذه المنطقة إلى تهديد حقيقي لدول الجوار العربي".
وأشار بكران، في حديثه لـ"إرم نيوز"، إلى أن "هذه المنطقة من محافظة حضرموت تعدّ بوابة أساسية نحو محافظة الجوف، التي سلمها الإخوان بأنفسهم للحوثيين، ليصبح لهم وجود فيها وباتوا يشكلون تهديدًا على مناطق وادي وصحراء حضرموت".
وحذر من أنه "في ظل بقاء هذه القوات التي ليس لها ولاء وطني حقيقي ولا ثبات على موقف مبدأي، فإن من الممكن أن يتكرر سيناريو الجوف، ويتم تسليم هذه المناطق من حضرموت للحوثيين في ساعات، كما حدث في الجوف وبيحان بمحافظة شبوة، وغيرهما".
واعتبر أن القرارات الأخيرة "ليست العلاج الحقيقي لمشكلة وادي حضرموت، ولا تعالج هذه المسائل الخطيرة، ولا يمكن القبول بها كحل نهائي، بل إن القبول بها كحل نهائي يعتبر تغطية لواقع عسكري وأمني واجتماعي خطير".