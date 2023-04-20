ملابس ممزقة وصنادل شاهدة على تدافع مميت في اليمن

وقبل ساعات، ترددت في أنحاء المنطقة صرخات مئات الأشخاص المذعورين الذين تجمعوا للحصول على تبرعات نقدية بقيمة 8 دولارات قبل عيد الفطر ليجدوا أنفسهم محاصرين غير قادرين على الحركة.

وأظهرت لقطات مصوّرة أشخاصًا محاصرين يتوسّلون بأيادي ممدودة على أمل أن يتم تحريرهم، بينما تسلق البعض فوق الحشد في محاولة للهرب.

وبدت في مقطع فيديو آخر نشره الحوثيون جثث على الأرض أثناء فرار الناجين.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور لقتلى وجرحى مصطفين على طول جدار الزقاق لم يتم التحقق من صحتها.

وتدّفقت الحشود للحصول على مساعدة من رجال أعمال بقيمة 5000 ريال (حوالي 8 دولارات) بمناسبة نهاية شهر رمضان، في بلد يعتمد فيه ثلثا السكان (30 مليونًا) على المساعدات للبقاء على قيد الحياة.

ومن بين هؤلاء علاء سعيد (28 عامًا) الذي تمكن من الخروج من الزقاق الضيق الذي يبلغ عرضه 6 أمتار فقط، وأُصيب بجراح طفيفة.

وقال لوكالة "فرانس برس": " الكثير من الناس حضروا لاستلام الصدقة وأنا من ضمنهم، وتدافعوا فوق بعضهم البعض وتعرّض رأسي للضغط مقابل جدار من كثرة التدافع".

أكياس جثث

أما نبيل أحمد (23 عامًا) وهو أحد الناجين من الحادثة، فقال: "كانت هناك زحمة شديدة، وكنت من ضمن الناس الأخيرين، وكنا نسمع أصوات صراخ من الأمام".

ولم يحالف الحظ آخرين، وفي صور نشرها الحوثيون كانت أكياس الجثث البيضاء مصطفة على أرض المستشفى، وفي مكان آخر، لُفّت الجثث بأغطية خضراء.

وكان الناجون، ومن بينهم أطفال، ممدّدين على أسرة مستشفى زرقاء، والكثير منهم بأطراف مغطاة، وجراح نازفة، والصدمة واضحة على وجوههم.

وقال مسؤولان حوثيان لوكالة "فرانس برس": تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما إن 85 شخصًا، على الأقل، قُتلوا وأُصيب 322 آخرون، وكان من بين القتلى نساء وأطفال.