ملابس ممزقة وصنادل شاهدة على تدافع مميت في اليمن
انتشرت الملابس الممزّقة والصنادل في أحد أزقة صنعاء، لتكون شاهدة على حادثة تدافع مأساوية راح ضحيّتها عشرات المواطنين الذين تجمهروا من أجل محاولة الحصول على مساعدة مالية بسيطة في البلد الفقير الغارق في الحرب.
وبينما يحقّق الحوثيون الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية في أسباب التدافع المميت الذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 85 شخصًا، يسود شعور بالخوف والحزن هذه المنطقة من المدينة القديمة.
واقتُلعت بوابات مدرسة معين وسط صنعاء حيث وقعت الحادثة، وتكدّست الملابس والأحذية الممزقة فوق بعضها البعض وبينها عكاز، فيما بدت السلالم المؤدية إلى المدرسة ملطخة بالدماء.
وقبل ساعات، ترددت في أنحاء المنطقة صرخات مئات الأشخاص المذعورين الذين تجمعوا للحصول على تبرعات نقدية بقيمة 8 دولارات قبل عيد الفطر ليجدوا أنفسهم محاصرين غير قادرين على الحركة.
وأظهرت لقطات مصوّرة أشخاصًا محاصرين يتوسّلون بأيادي ممدودة على أمل أن يتم تحريرهم، بينما تسلق البعض فوق الحشد في محاولة للهرب.
وبدت في مقطع فيديو آخر نشره الحوثيون جثث على الأرض أثناء فرار الناجين.
وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور لقتلى وجرحى مصطفين على طول جدار الزقاق لم يتم التحقق من صحتها.
وتدّفقت الحشود للحصول على مساعدة من رجال أعمال بقيمة 5000 ريال (حوالي 8 دولارات) بمناسبة نهاية شهر رمضان، في بلد يعتمد فيه ثلثا السكان (30 مليونًا) على المساعدات للبقاء على قيد الحياة.
ومن بين هؤلاء علاء سعيد (28 عامًا) الذي تمكن من الخروج من الزقاق الضيق الذي يبلغ عرضه 6 أمتار فقط، وأُصيب بجراح طفيفة.
وقال لوكالة "فرانس برس": " الكثير من الناس حضروا لاستلام الصدقة وأنا من ضمنهم، وتدافعوا فوق بعضهم البعض وتعرّض رأسي للضغط مقابل جدار من كثرة التدافع".
أكياس جثث
أما نبيل أحمد (23 عامًا) وهو أحد الناجين من الحادثة، فقال: "كانت هناك زحمة شديدة، وكنت من ضمن الناس الأخيرين، وكنا نسمع أصوات صراخ من الأمام".
ولم يحالف الحظ آخرين، وفي صور نشرها الحوثيون كانت أكياس الجثث البيضاء مصطفة على أرض المستشفى، وفي مكان آخر، لُفّت الجثث بأغطية خضراء.
وكان الناجون، ومن بينهم أطفال، ممدّدين على أسرة مستشفى زرقاء، والكثير منهم بأطراف مغطاة، وجراح نازفة، والصدمة واضحة على وجوههم.
وقال مسؤولان حوثيان لوكالة "فرانس برس": تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما إن 85 شخصًا، على الأقل، قُتلوا وأُصيب 322 آخرون، وكان من بين القتلى نساء وأطفال.
وقال الحوثيون إنه تم اعتقال 3 رجال أعمال في الحادث، وألقوا باللائمة في ذلك على الاكتظاظ.
وذكر أحد السكان القريبين" "كنت أتناول وجبة السحور مع عائلتي عندما فوجئت بأصوات عالية بالقرب من منزلنا، فخرجت ورأيت حشدًا كبيرًا من الناس".
وحادثة التدافع هذه هي من بين الأكثر دموية في العالم، خلال السنوات العشر الماضية، ووقعت في الوقت الذي يتزايد فيه التفاؤل بشأن وضع حرب اليمن على طريق الحل، بعد تبادل عدد أسرى كبير، ومحادثات سلام، الأسبوع الماضي.