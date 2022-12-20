اليمن يدعو الأمم المتحدة لإنقاذ 81 ألف أسرة نازحة في مأرب من مخاطر الموت
دعت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، اليوم الثلاثاء، الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة إلى التدخل السريع والطارئ لمساعدة وإنقاذ آلاف الأسر النازحة في مخيمات بمحافظة مأرب شمال شرق البلاد من مخاطر الموت جرّاء موجات البرد القارس والصقيع.
وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين الحكومية في مأرب عبر بيان: "تلقينا نداءات ومناشدات خلال اليومين الماضيين من الجهات المعنية تحذّر من مخاطر وتأثيرات موجات البرد القارس والصقيع الأخيرة التي تتعرض لها المحافظة الغنية بالنفط والغاز".
وأضافت أن "81 ألف أسر نازحة بمديريتي مأرب الوادي ومدينة مأرب تواجه شتاءً قاسيًا وتفتقر لأدنى الخدمات وأساسيات المعيشة من طعام وماء وتدفئة ومأوى يحميها ويحفظ لها كرامتها".
ومحافظة مأرب أكبر تجمع للنازحين الفارين من مناطق المواجهات المسلحة في اليمن، إذ تؤوي أكثر من مليونين ومئتي ألف نازح يمثلون 60 % من النازحين داخليًا في 197 مخيمًا في مدينة مأرب ومديرية الوادي المجاورة لها، وفقًا للوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين الحكومية.
ويعاني النازحون في اليمن، الذين تقول الأمم المتحدة إن عددهم أكثر من 4.3 مليون، عمومًا وفي مأرب بشكل خاص، من وضع إنساني صعب للغاية جراء حالات التشرد التي يعيشونها منذ سنوات الحرب.
ويعيش أولئك النازحون في ظل تراجع الدعم المقدم من المنظمات الإغاثية، وسط تقلبات الطقس بين الحر الشديد، والرياح العاتية، والأمطار الغزيرة، والسيول.