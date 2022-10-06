اليمن يدعو الشركات الأجنبية لاستمرار نشاطها ووقف التعامل مع الحوثيين

دعت الحكومة اليمنية، الأربعاء، الشركات النفطية والملاحية العالمية العاملة في البلاد، إلى الاستمرار بأنشطتها وعدم الالتفات لتهديدات مليشيات الحوثيين و"مذكراتها غير القانونية"، ووقف أي تواصل مع "جهات غير شرعية".

وقال مصدر حكومي مسؤول في وزارة النفط والمعادن اليمنية، إن "البيان والمخاطبات الصادرة عن مليشيا الحوثي والمتضمنة تهديدات للشركات العاملة في القطاعات النفطية، هو نهج مليشاوي يكشف الحقيقة الإرهابية لهذه المليشيات المتمردة على الإرادة المحلية والقرارات الدولية".

وأكد المصدر الحكومي، طبقا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن "وزارة النفط والمعادن، تقدم كل أشكال الدعم والمساعدة لكل الشركات العاملة في القطاع النفطي والتعديني، وتعمل على تذليل الصعوبات التي تواجهها للاستمرار في أعمالها، وفقا للاتفاقيات والعقود الموقعة مع الحكومة".

بدورها، نشرت وزارة النقل اليمنية، بيانا عبر صفحة مركزها الإعلامي على فيسبوك، تدعو فيه الشركات والوكالات الملاحية، إلى "الاستمرار بنشاطها، وعدم الالتفات لممارسات مليشيات الحوثيين، ومذكراتها غير القانونية.

كما دعت إلى "عدم التعامل والتواصل بأي صورة مع تلك الجهات غير الشرعية والتابعة للمليشيات الحوثية بصنعاء، منتحلة صفات جهات ووزارات بالحكومة الشرعية"، بحسب البيان.

وأكد البيان "لجميع الشركات، حرصها الدائم على استمرار التعاون والتنسيق المستمر معها لمواجهة أي طارئ وعدم السماح بأي أضرار قد تسببها تلك التهديدات التي وجهتها مليشيات الحوثي بالمخالفة الصريحة للقوانين المحلية والدولية والاتفاقيات المتعلقة بالبحار وحماية حرية الملاحة الدولية".

وعلى مدى الأيام الماضية التي أعقبت فترة انتهاء الهدنة اليمنية التي ترعاها الأمم المتحدة، مساء الأحد الماضي، دون الإعلان عن التوصل لاتفاق لتمديدها لفترة إضافية، أطلقت مليشيات الحوثيين تهديدات باستهداف الشركات النفطية والوكالات الملاحية الدولية العاملة في البلاد، في حال عدم توقف أنشطتها بشكل كامل.

كما أطلقت مليشيات الحوثيين، تهديدات باستهداف الشركات الملاحية في مياه البحر الأحمر، ومنشآت اقتصادية وشركات استثمارية تعمل في الدول المجاورة.

وسبق أن اعتبرت الحكومة اليمنية، تهديدات الحوثيين لشركات الملاحة العالمية وإعلانها مياه البحر الأحمر وباب المندب وبحر العرب منطقة عمليات عسكرية، بمثابة الكشف "عن حقيقتها كمليشيا إرهابية، لا تكترث بالقوانين والمواثيق الدولية".

جاء ذلك في تغريدات لوزير الإعلام اليمني، معمّر الإرياني، الثلاثاء الماضي، على تويتر، دعا فيها المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى "اتخاذ موقف واضح من هذا التهديد الخطير، والقيام بمسؤولياتهم القانونية".

وأكد وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، الأربعاء، عدم اتخاذ إي إجراءات تصعيدية، بعد الفشل في تمديد اتفاق الهدنة مع ميليشيا الحوثيين.

وقال بن مبارك في مؤتمر صحافي بسفارة بلده بالمغرب، حيث يجري زيارة رسمية: "لا زلنا حريصين على الحفاظ على كافة المكاسب التي تحققت للشعب اليمني" خلال فترة الهدنة.

وأضاف: "لذا لم نتخذ أي إجراءات تصعيدية، رغم أن الحوثي أعلن تحويل منطقة البحر الأحمر إلى منطقة عسكرية، ووجه إنذارات مباشرة للسفن".

وتابع: "نحن حريصون على تجديد الهدنة وطرح كافة المشاكل على طاولة الحوار". لكنه اتهم الحوثيين بأن لهم "مصلحة رئيسية في الحرب (...) لأنها مصدر إثراء لقياداتهم"، وفق قوله.