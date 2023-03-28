المقاومة بشبوة تحبط محاولة تهريب ذخائر وقذائف قادمة من صنعاء

أحبطت المقاومة الجنوبية في محافظة شبوة جنوب شرق اليمن يوم الاثنين محاولة تهريب ذخائر وأسلحة وقذائف مختلفة وكذلك أدوية مهربة، كانت قادمة من صنعاء.

وقال قائد قطاع مفرق الصعيد المقدم أحمد أبوبكر الباراسي إن "قوات المقاومة الجنوبية ضبطت في مفرق الصعيد بمحافظة شبوة شحنتان من كميات ذخائر الأسلحة والأدوية المهربة، كانتا قادمتين من محافظة صنعاء، وفي طريقها إلى إحدى مديريات المحافظة".

وأضاف الباراسي في تصريح له أورده الموقع الرسمي الناطق باسم المقاومة الجنوبية (درع الجنوب): "عثرت النقطة الأمنية للمقاومة في مفرق الصعيد على عدد من قذائف الآر بي جي وسلاح الدوشكا وآلي، خلال عملية تفتيش روتينية، كانت على متن سيارة نوع (دينا)، وأخرى على متنها كمية من الأدوية المهربة، بحوزة شخصين هما (م، س، م) و (و، ع، ي، م)".

وذكر القيادي العسكري بأن "عملية التحقيق مستمرة مع المتورطين، وسيتم إحالتهم إلى جهات الاختصاص، لاستكمال إجراءات التحقيق معهم".